Yeison Mejía ya palpita el clásico: "Sería lindo debutar en Real España metiendo gol ante Olimpia"

En el torneo Apertura 2020 defendió la camisa del Real Sociedad, ahora el mediapunta Yeison Mejía se alista para debutar con la camisa del Real España en el Clausura 2021.

Mejía se encuentra ilusionado y se refirió al partido de este miércoles ante el Olimpia en la primera jornada del torneo de Liga Nacional.

"Ya cambiamos el chip. Ahora buscamos pelear títulos aquí en Real España y si se me da la oportunidad este miércoles, apoyar a los compañeros", inició contando en conferencia de prensa.

Yeison jugará como volante izquierdo en el esquema de Raúl "Potro" Gutiérrez. "Empezar ganando el primer partido sería motivante, vamos a salir a la cancha a dar lo mejor".

"Significa bastante, va a ser un partido importante, luchado, los dos equipos van a entrar a dar lo mejor. Si se me da la oportunidad, ara lo mejor, esforzándome. No dar ningún balón por perdido, si me queda uno meterla y celebrar como todos.

Sueña debutar con gol en la realeza

Sus objetivos los tiene muy claros; el primero es ayudar a sus compañeros a poner al equipo en los primeros lugares y mantenerse cerca del arco rival.

"La mentalidad es aportar mi granito de arena, vengo a sumar. Si el profe toma la decisión de meterme, vamos a tratar de aportar, ayudar para estar peleando en la cima de la tabla. La mentalidad es estar cerca del marco, buscar el gol y las que presenten buscar concretarlas".

¿Cuál sería su debut soñado?. "Yo lo tomo con tranquilidad, ya estoy en una institución grande del país y trataré de dar lo mejor. Sería lindo debutar metiendo gol con esta institución. Vamos a ver lo que pasa este miércoles, dejamos todo en manos de Dios", cerró.