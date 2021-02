Ezequiel Aguirre: "Vengo a marcar historia en Olimpia, no quiero pasar un año sin pena ni gloria"

La cuarta incorporación del Olimpia para el torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional, el argentino Ezequiel Aguirre, llegó este martes 16 de febrero Tegucigalpa donde firmará contrato por un año.

VER: Todo lo que debes saber del Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

"Vengo a sumar experiencia al equipo más grande del país, hay cosas importantes como el torneo de Concacaf Champions League, por lo que espero estar a la altura. Vengo a marcar historia en Olimpia, no quiero pasar un año sin pena ni gloria", declaró Ezequiel a los medios tras su llegada a la capital.



Olimpia hizo oficial el fichaje de Ezequiel Aguirre el martes 9 de febrero.

Aguirre de 29 años se formó en las inferiores de River Plate, donde ganó la Copa Libertadores Sub-20 y viene de jugar seis temporadas con Defensores de Belgrano, siendo protagonista en la última campaña con 26 partidos logrando anotar en cuatro ocasiones.

"Hicimos todo lo posible para llegar antes, no he contado con vacaciones al estar con tanta actividad, pero estoy feliz de estar acá a la disposición del entrenador Pedro Troglio y mis compañeros. Llego para dar el cien por ciento de mí y lograr todos los objetivos personales y del equipo, me ilusiona estar en una institución bicampeón", dijo el argentino.

VER: El once con el que saldrá Olimpia en su estreno el miércoles ante Real España



Con una altura de 1,62 metros, el atacante argentino destaca por su agilidad y rapidez para dejar en el camino a los rivales. Además, cuenta con una destacada pegada a media y larga distancia con ambos pies.