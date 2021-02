Raúl "Potro" Gutiérrez: "El partido contra Olimpia además de ilusionarnos, será un buen termómetro"

El técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez ya cuenta las horas para su debut con Real España en el Clausura 2021 ante el bicampeón Olimpia.

Gutiérrez dice que el encuentro servirá para saber lo que deberán corregir de cara al resto del certamen.

"Va a ser un buen termómetro que nos va a direccionar hacia lo que tenemos que seguir mejorando, corregimos muchas cosas, pero hasta que no te enfrentas a un rival del nivel de un campeón te van a arrojar otras lecturas. Para mi representa una ilusión, son esos retos que siempre espera cualquier entrenador. Estamos contentos de estar acá con este primer partido que para todos va a ser de análisis, para nosotros de enfrentar a un equipo altamente capaz, con grandes jugadores y que está bien dirigido, sus resultados lo avalan", inició contando.

¿Presión por arrancar el torneo con un clásico y ante el campeón? Le consultaron. "Para nosotros es enfrentar esto con diversión. El término presión se lo dejo a esas personas que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que tienen problemas con Covid, eso es presión. Los que estamos en el fútbol tenemos ese privilegio de estar en estos escenarios y no queda más que disfrutarlos, es parte del trabajo".

El "Potro" dice que su equipo llega a este arranque en un 75 u 85% de lo que quiere y que el resto lo conseguirán con el rodaje en los partidos.

"Ha sido un mes intenso, hemos tenido que reconfigurar algunas cosas no ha sido sencillo, pero hay jugadores dispuestos, algunos están descubriendo lo buenos que son. El equipo trabajó para competir y estoy seguro que ese 20 o 25% lo vamos a tomar en el camino".

Y agregó: "El partido contra Olimpia además de ilusionarnos, va a ser un buen termómetro para seguir creciendo. El equipo ha afrontado bien las situaciones que hemos entrenado, pero el entreno es una cosas y el juego es otra. Soy de los que defiende la premisa de que se entrena como se juega y viceversa, eso lleva un tiempo de adaptación. Estamos ilusionados con el trabajo que los jugadores han venido desempeñando. Eso nos despierta una ilusión extra para saber que podemos competir".

Ya conoce muy bien al rival, observó videos y tiene clara la propuesta de Pedro Troglio.

"Sabemos como juega exactamente, lo hizo así ante Tigres, jugó así su final. Es un equipo que gusta del juego directo, las llegadas acompañadas con los jugadores que tiene. Siempre pisan el área, siempre buscan el arco rival. Va a ser un partido de alta concentración para nosotros, de tratar de modificar con nuestros recursos esa manera de jugar, si no es Arboleda es Bengtson. Tienen un Eddie y un juego de estilo particular. Vamos a buscar contener ese juego tan directo que tienen, estar cerca de sus jugadores importantes que generan buen fútbol. Eso es cuando no tengamos la pelota, cuando la tengamos que ellos sean los que preocupen".

Por último habló de José Alejandro Reyes. El exalbo podría jugar ante los merengues.

"Eso pasa por el tema administrativo. Creemos que va a estar listo y si lo está va a jugar. Está mostrando un nivel de competencia alto, un compromiso adecuado y es importante para cada entrenador sacar lo mejor de cada jugador. Lo que ha mostrado acá habla de su calidad. Estamos contentos con él", cerró.