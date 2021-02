Honduras Progreso 'asustó' a Marathón con empate definido por penales en el inicio del Clausura 2021

Honduras Progreso pinta bien. La mano del técnico Fernando Araújo se empieza a observar y el equipo lo demostró con un buen partido ante el vigente campeón del fútbol hondureño, Marathón, que finalizó empatado 1-1.

El cuadro progreseño le plantó cara al Monstruo Verde, logró la paridad y estuvo muy cerca de ganar el partido sino hubiese sido por las grandes intervenciones del arquero Denovan Torres.

En un duelo con polémicas arbitrales, principalmente el penal sancionado a favor de Marathón por una falta inexistente sobre Edwin Solano. Además, la pena máxima a favor de Honduras Progreso no fue tan clara.

También se pudo ver el debut de Emilio Izaguirre, Wilmer Crisanto y Carlo Costly en los verdolagas, fichajes sonados para el Clausura.

EL JUEGO

Marathón llegó al compromiso con el objetivo de iniciar bien un nuevo campeonato de Liga Nacional y lograr revalidad el excelente rendimiento que demostró en el certamen de Apertura, donde llegó hasta la final y perdió ante Olimpia.

Por su parte, Honduras Progreso empezó su batalla para la permanencia en el máximo circuito del fútbol catracho. Y vaya que lo hizo bien.

Desde el comienzo del duelo se vio a dos equipos lanzados al ataque en busca de hacerle daño a su rival pero la falta de precisión evitaron las celebraciones en los primeros minutos.

Al minuto 23, Ryduan Palermo tuvo la ocasión para marcar el tanto inicial luego de un centro de Wilmer Crisanto, pero el delantero argentino cabeceó mal frente a la portería progreseña.

El mismo Palermo, al minuto 35, fue el encargado de aperturar la cuenta para Marathón mediante lanzamiento de penal, en una decisión polémica de Óscar Moncada al sancionar una supuesta falta sobre Edwin Solano.

El defensor Hilder Colón reclamó que no tocó al atacante esmeralda y se pudo observar perfectamente que no hubo contacto alguno, por lo que la pena máxima no debía ser cobrada. Aún así, el Monstruo se puso a ganar.

En el complemento se vino lo mejor. Honduras Progreso salió con una mayor disposición ofensiva que se reflejó al minuto 52.

Jairo Puerto fue derribado en el área visitante en una disputa con Emilio Izaguirre y Edwin Solano, y el silbante volvió a marcar penal. Otra jugada que no fue clara para ser pena máxima.

El colombiano Rafael Agámez cobró de manera peculiar pues cuando le pegó a la pelota, éste rebotó en el pasto y se metió por el centro de la meta de Marathón.

Al 69, Honduras Progreso tuvo la oportunidad para marcar el segundo pero la desperdició. Arnaldo Urbina ganó la línea de fondo y envió un centro fuerte que no pudo ser rematado ni por Cristian Sacaza, ni por Julián Martínez.

Otro fallo ocurrió al 86, ya que Edwin Maldonado tuvo para rematar a portería luego de un centro de Rotondi pero el mediocampista la mandó muy arriba.

Un minuto después, al 87, fue increíble lo que sacó Denovan Torres. El delantero Rafael Agámez sacó un remate colocado desde afuera del área, el arquero la desvió con un manotazo y la pelota rebotó en el horizontal.

Y al 88, fue aún más clara, pues Arnaldo Urbina llegó a disparar un 'rezago de la muerte' y Denovan Torres se la encontró cuando hacía la cobertura en el segundo palo.

De esta manera finalizó el compromiso que deja una buena imagen de Honduras Progreso y algunas dudas en Marathón. No obstante, el cuadro de Héctor Vargas mantiene la paternidad sobre sus rivales de turno.

Con la paridad, los sampedranos ampliaron a 14 los partidos sin perder contra los de la Perla del Ulúa, además de lograr el sexto empate de ambos en Liga Nacional.

FICHA DEL PARTIDO

Honduras Progreso: 3. José Mendoza; 6. Jairo Puerto, 4. Hilder Colón, 33. Óscar González, 17. Arnaldo Urbina; 15. Edwin Maldonado, 26. Óscar Salas, 20. José Barreto, 11. Samuel Lucas, 30. Cristian Sacaza; 9. Rafael Agámez.. DT. Fernando Araújo.

Cambios: Julián Martínez por Samuel Lucas, minuto 67. Eduardo Rotondi por Óscar Salas, minuto 75.

Goles: Rafael Agámez, minuto 52.

Tarjetas amarillas: Óscar Salas. Hilder Colón, minuto 34.

Tarjetas rojas: No hubo.

Marathón: 25. Denovan Torres; 6. John Paul Suazo, 23. Mathías Techera, 65. Luis Vega, 7. Emilio Izaguirre; 8. Luis Garrido, 33. Kervin Arriaga, 18. Wilmer Crisanto, 30. Edwin Solano; 22. Ryduan Palermo, 24. Yaudel Lahera. DT. Héctor Vargas.

Cambios: Carlo Costly por Ryduan Palermo, minuto 58. Marlon Ramírez por Wilmer Crisanto, minuto 65. Selvin Guevara por Yaudel Lahera, minuto 65. Frelys López por Edwin Solano, minuto 82.

Goles: Ryduan Palermo, minuto 35.

Tarjetas amarillas: Kervin Arriaga. Yaudel Lahera, minuto 29. John Paul Suazo, minuto 49. Mathías Techera, minuto 58.

Tarjetas rojas: No hubo.

Árbitro: Óscar Moncada.

Estadio: Humberto Micheletti.