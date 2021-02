Araujo a Moncada sobre el penal de Solani: “Le dije al árbitro: qué fácil es marcarle un penal al Honduras”

Honduras Progreso logró sacar un empate que le sirve en la suma por el no descenso, pues está en los últimos lugares del torneo junto al Real Sociedad. El entrenador Fernando Araujo lamenta que comiencen siendo afectados por el arbitraje.

El silbante Óscar Moncada, les sancionó en contra una pena máxima que no existió. El jugador del Marathón, Edwin Solani, se tiró un clavado que fue transformado en gol por Solani.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL NO DESCENSO

Para el uruguayo lo que viene ahora es pelear por estar en los primeros puestos y no piensa en descenso. Revela lo que le dijo al árbitro Moncada cuando terminó el partido sobre ese penal fantasma que les sancionaron en contra.

Primer partido con Honduras: “Hicimos un primer tiempo que no estuvo de acorde a lo que trabajamos en la semana. Ese nerviosismo genera algunas circunstancias y se mira en cualquier futbolista en el primer partido del torneo. En esas condiciones, en el entretiempo el equipo se vio diferente y puedo decir que si nos llevábamos los tres puntos, nadie decía nada”, comentó Araujo.

Empate con sabor a derrota: “Yo no creo que sea sabor a derrota porque jugamos contra el último finalista de la Liga y ellos tiene su forma de plantear el juego. Nosotros nos preparamos bien, como locales queríamos los tres puntos, pudimos llevarnos en el segundo tiempo pero el arquero rivales estuvo bueno, nos vamos tranquilos con cosas para corregir y seguir afianzando y el equipo se vio por momentos como queríamos”.

El penal inexistente: “Yo le manifesté al árbitro y le dije: qué fácil es cobrarle un penal al Honduras Progreso, me dio una explicación que no convence. Nosotros tuvimos que revertir esa jugada porque lo queríamos ganar. En la charla del entretiempo lo hablamos y ese era el equipo que quería. Hay que seguir trabajando que esto recién comienza y en el complemento pudimos ser los ganadores pero eso en el fútbol no existe”.

Mira para arriba de la tabla: “El objetivo es entrar entre los primeros tres que juegan la liguilla, hoy sacamos un punto pero se viene un fin de semana donde buscaremos que los tres puntos se queden aquí en El Progreso”.