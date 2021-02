Jorge Pineda, asistente de Héctor Vargas: “No concretamos las oportunidades de gol en el primer tiempo”

Para Jorge Pineda, perdonar demasiado le pasó factura a Marathón, pues el Honduras Progreso les empató el juego y no los dejó sumar de tres. Considera que tiene mucho que mejorar.

El asistente de Vargas habló sobre el debut de Carlo Costly, delantero de 38 años que vuelve tras un año inactivo y mostró algunas condiciones. Le gustó lo que mostraron Emilio Izaguirre y Wilmer Crisanto, dos zagueros que subieron mucho en lo ofensivo.

Críticas al terreno de juego: “Fue un partido donde dos equipos venían con la ilusión de ganar. Siempre que hemos venido aquí lo hacemos para ganar, hoy nos llevamos un punto que es importante para nosotros que de cierta manera intentamos manejar la pelota pero la cancha no está al 100%. El equipo intentó buscando el gol, pero fue un partido bien llevado por los dos equipos”.

Los fallos en el partido: “No concretamos las oportunidades de gol en el primer tiempo, en el balón parado no estuvimos certeros y eso nos pudo dar tranquilidad hasta cierto punto ir ganando de forma solvente. No mejoramos la segunda pelota que no la ganábamos y lo tercero es que en ese descuido Honduras Progreso nos hace el gol de penal. Hay detalles que no nos dejan tranquilos con el resultado, pero pasó como en el torneo pasado que igualamos aquí”.

El regreso de Carlo Costly: “Estuvo certero en los balones aéreos, cada pelota que le mandaron las ganó arriba, se miró bien, pero tiene que irse consolidando. Yo lo miro el día a día pero es el preparador físico que sabe de su físico, pero con su experiencia y capacidad nos ayudará mucho”.

Sobre los nuevos refuerzos: “Es una reintegración, como el caso de Emilio y Crisanto llevan 10 entrenamientos, irán de a poco y esperemos ir viéndoles mejor. Wilmer hizo un gran esfuerzo y Emilio un gran trabajo, estamos contentos con ellos”.

Pretemporada pasa factura: “Ante un inicio no es fácil que salgan las cosas al 100%, el profe Vargas irá llevando todo bien para no cometer excesos, empatar afuera de nuestra casa ante un equipo que tiene que sumar, me siento contento por sumar un punto”.