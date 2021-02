La desafiante frase de Mbappé a Pochettino antes del Barca-PSG: "Kylian me aseguró que ganaríamos"

Con su triplete para dejar muy herido al Barcelona en los octavos de final de la UEFA Champions League, en el triunfo 4-1 del París Saint-Germain el martes en el Camp Nou, Kylian Mbappé vivió su esperada gran noche europea, que le hace ganarse una lluvia de elogios.

En plena recta final hacia la decisión sobre su futuro y su continuidad en el PSG, Mbappé demostró su clase y se ganó un protagonismo reservado en otras noches de Champions a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Además, el campeón del mundo demostró una actitud ganadora antes del partido lo que sin duda terminó siendo clave.





Una vez que terminó el partido, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, se sentó a dialogar con la prensa y contó como el propio Mbappé le anticipó que iban a ganarle al Barcelona.

“En el entrenamiento de ayer me preguntó: ‘¿Cuántas veces ganaste en el Camp Nou?’ Le dije: ‘Una, con el Espanyol’ y ahí me dice ‘Bueno, mañana ganarás la segunda’. Y ahora cuando terminamos, nos vemos en el campo y me dice ‘Has ganado la segunda vez aquí’”, confesó entre risas el argentino.





En la previa al duelo por la ida de los octavos de final, Pochettino había enfrentando al Barcelona en 11 ocasiones y sólo había conseguido festejar una vez en (2009) ante el combinado blaugrana. Cuando era técnico de los Spurs consiguió un empate (1-1) y una caída (2-4) cuando jugaron por la fase de grupos de la edición 2019 de la Champions League, certamen en el que los ingleses alcanzaron la final de la competencia.



“Está claro que es un gran futbolista, ha marcado un hat-trick y ha mostrado un gran compromiso con el equipo, sobre todo en tareas defensivas, en las que ha hecho un gran esfuerzo y ha tenido la consciencia de ayudar al equipo”, calificó Poche a su pupilo que anotó el primer hat-trick en Champions al Barcelona en la era Messi.