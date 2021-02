Fenafuth elimina los finiquitos para la inscripción de jugadores en Liga Nacional de Honduras

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Honduras (Fenafuth), anunció que decidieron eliminar los finiquitos para la inscripción de jugadores en Liga Nacional de Honduras.

"No hay un sustento legal para solicitar un finiquito. FIFA, Fenafuth y Liga Nacional no lo tienen reglamentado, esto se ha ido desnaturalizando y los clubes se niegan a entregar ese documento si un futbolista los demanda. Si el contrato no está finalizado no se podrá inscribir el jugador, eso debe quedar claro", dijo Mejía en conferencia de prensa.

Y agregó: "Se eliminan los finiquitos porque es una práctica a veces injusta, esto viene a transparentar nuestro fútbol".

Mejía sostuvo que en ocasiones los clubes utilizaban dicho finiquito para presionar a los jugadores.

"Muchas veces cuando un jugador demanda al equipo no se le entrega el finiquito hasta que lo libere de responsabilidades, esto no puede pasar, ahora el fútbol va ser más transparente", recalcó.

Este miércoles se completó la primera fecha del Clausura 2021 y varios jugadores se quedaron sin jugar porque no pudieron ser inscritos en Liga por la falta del finiquito.

"El finiquito era un práctica que tenían los equipos y se trasladó a Liga Nacional y el contrato es el derecho que tienen los clubes para terminar una relación laboral. A partir de la fecha queda eliminado, esto se le comunicará a la Liga. Si un jugador puede probar que su contrato finalizó no deberá tener inconvenientes. Estamos protegiendo el derecho de los trabajadores", cerró.