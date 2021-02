Colegio de Árbitros de Honduras pide a Comisión no nombrar silbantes para juegos en Tocoa por amenazas

Continúa la polémica en el fútbol hondureño. El Colegio de Árbitros solicitó a la Comisión Arbitral no designar árbitro para el juego Real Sociedad vs. UPNFM en Tocoa en la Fecha 2 del Clausura 2021.

Esto ante las amenazas al silbante Armando Castro tras el juego Real Sociedad vs. Real de Minas que terminó igualado 1-1 en el estadio Francisco Martínez.

"Una vez finalizado el partido y estando nosotros en el camerino arbitral, llegó el señor Ricardo Elencoff, directivo del Real Sociedad, a golpear de manera agresiva las puertas y ventanas del camerino arbitral diciendo: son unos corruptos ladrones, sinvergüenzas, ya no voy a aguantar a ningún hijo de pu.. que venga a joder a mi casa. Aprieten la pi..; ahora en adelante al hijo de pu.. que venga a joder", escribió Castro en el informe arbitral.

Carlos Fajardo, fiscal del Colegio de Árbitros de Honduras, confirmó que se encuentran redactando el comunicado que viernes harán público.

"Mañana habrá un comunicado de parte del Colegio donde nos estamos pronunciando sobre esta situación que no queremos nombrar árbitros para ese lugar (Tocoa) si no se garantiza la integridad física tanto de los silbantes como los asesores arbitrales", dijo Fajardo a Deporte al Instante de Radio América.

Directiva del Real Sociedad se refiere a la controversia

Javier Martínez, didirente del Real Sociedad dijo que no vio lo ocurrido al final del partido porque se salió del estadio por una situación familiar, pero que ya habían solicitado que no les nombraran más a Armando Castro.

"No vi este tipo de situaciones. Pero yo a título personal he estado cansado de que Armando Castro siempre nos perjudica. Si hubo eso, ahora quién no graba?. Si los árbitros se sienten atemorizados, con teléfono que graben estas cosas",dijo.

Martínez también recordó algunas de las polémicas jugadas que no les ha pitado Castro y aseguró que la inversión del equipo es tan grande como para verse afectado por decisiones arbitrales.

"Aquí se llevan de encuentro una inversión. Mañana vamos a presentar dos jugadores y a los árbitros les digo; no valen dos pesos, estamos para dar espectáculo. Aquí en Honduras hubo un partido donde usaron el VAR y lo negaron cuando le estaban diciendo que era offside. Ese es otro tipo de situaciones, pero nosotros con humildad estamos armando un equipo para competir, que no cuesta dos o tres peses", agregó.

¿Qué pasará si no les nombran árbitro para el juego ante los Lobos?. "Si no pitan es decisión de ellos, pero partido habrá, sino es hoy será en cualquier fecha y pueda que sea cuando haya público si lo aprueba Sinager", cerró.