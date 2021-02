Racismo en la Liga MX: ''Está llorando en el vestidor, no es justo, esto no se puede permitir''

Santos Laguna cayó ante el Atlético San Luis (1-0) por la jornada siete del Clausura 2021 de la Liga MX, pero durante el partido se vivió una situación lamentable por el tema del racismo.

Así marcha la tabla de posiciones en la liga mexicana

El defensor ecuatoriano Félix Torres acusó que fue víctima de racismo y tras el encuentro habló de lo que sucedió cuando fue expulsado en los minutos finales.

''Quiero expresar algo sorpresivo en el día de hoy. En el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el fútbol. Una persona como yo, que no tengo problemas con nadie, que trato de llevarme con todos, sean del color que sea'', mencionó el zaguero.

''Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así, saben la persona que soy y saben el dolor que estoy sintiendo ahora. Me siento identificado como negro, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden y quiero dejar este mensaje para que esto no siga pasando en el fútbol. Es algo que se ha venido repitiendo, en el momento del partido te golpea mucho'', cerró con dolor el jugador.







Torres vio la tarjeta roja por una fuerte riña con un miembro de la banca del Atlético San Luis, así como con el delantero Diego Pineda.

Llorando en el vestidor

Su compañero de equipo, Matheus Doria, pidió respeto para su compañero luego de haber sufrido racismo. ''Félix Torres fue víctima de racismo, está llorando en el vestidor, no es justo, esto no se puede permitir, ni aquí ni en ningún lugar, queremos jugar con respeto'', declaró el central brasileño.

La reacción de Wilmer Crisanto tras recibir gritos racistas

''Pido disculpas por venir a decir estas cosas, mucha gente va a decir que Félix está llorando porque perdió, pero más allá de que perdimos 3 puntos, con el racismo no se puede'', añadió.

Doria señala que durante la bronca se presentaron los comentarios racistas: ''Tienen que revisar todas las cámaras cuando salió expulsado, sufrimos actos de racismo, ya pasamos por eso, no tenemos diferencia de colores, somos todos iguales, el racismo es cosa antigua''.

''Pido por favor que me ayuden con eso y que revisen las cámaras, venimos a jugar fútbol, a disfrutar de las cosas que tenemos que hacer, no a que nos falten al respeto, solo pido tranquilidad para hacer nuestro trabajo'', concluyó el futbolista de Santos.