OFICIAL: Liga Nacional suspende el partido Real Sociedad-UPN por amenazas a los árbitros en Tocoa

La Liga Nacional confirmó que el partido Real Sociedad-Lobos UPN, queda suspendido debido a que los árbitros se negaron a ser nombrados ya que no se les garantizaba la seguridad luego que en el partido anterior, el presidente del club de Tocoa, Ricardo Elencoff, hizo serias y fuertes amenazas a los uniformados el pasado miércoles.

Ricardo Elencoff, se dirigió al camerino y amenazó con palabras mayores a los silbantes, según reveló el acta arbitral que firmó el central Armando Castro. En ella relatan los momentos de tensión donde se dice les golpeó puertas y ventanas dirigiendo palabras ofensivas con amenazas de tomar acciones personales.

La Liga Nacional en conjunto con la Federación de Fútbol de Honduras, tomaron esta determinación y ya le hicieron oficial la comunicación al Colegio de Árbitros. En las próximas horas se estará girando un comunicado, pues primero está la vida de las personas en el fútbol.

La Liga Nacional ya se lo comunicó al club Lobos UPN que ya no harán el viaje a Tocoa, pues los silbantes no permitirán que se siga sucediendo estos actos donde hay palabras ofensivas y graves amenazas que atentan contra la vida.

El partido debería jugarse este sábado a las 3.00 de la tarde. Real Sociedad ha comenzado a presionar, pues es último en la tabla de posiciones y esto ha desatado la polémica con los árbitros donde Elencoff denuncia que han afectado a su equipo.

Los árbitros se reunieron de emergencia anoche, han pedido no nombrarle silbantes a este partido y por eso la Liga Nacional determinó suspender el duelo. Ante esto, el dirigente que fue insertado en el acta podría recibir una fuerte sanción económica y la prohibición de asistir al estadio.

El presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, manifestó que ahora viene un procedimiento legal contra el dirigente, Ricardo Elencoff, para que se pueda defender. "Los procesos se deben seguir y lo que nos ha caracterizado en la Liga es que manejamos todo con la cabeza fría porque si no lo hacemos así no hay buenos resultados, entonces entiendo la forma como él (Elencoff) piensa, como actúa y hay más de un antecedentes, pero debemos ser respetuosos de los procesos y aplicarlos como debe ser, tarde o temprano pasarán las cosas que deban pasar, él hace lo que a su criterio cree que sea lo correcto, pero creo que de esa manera no es la manera correcta".