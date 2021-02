Fenafuth ordena no nombrar árbitros en Tocoa hasta que no se garantice la seguridad de los oficiales

Una nueva polémica se abre entre la Fenafuth y Real Sociedad, pues el Comité Ejecutivo envió una carta donde claramente ordena a Liga Nacional, que no se nombre árbitros para los partidos de local del cuadro de Tocoa mientras no se garantice la seguridad.

En la nota, la Fenafuth explica claramente que independiente de la resolución de la Comisión de Disciplina y la determinación con el presidente del club, Ricardo Elencoff, quien fue insertado en el acta, no seguirá nombrando árbitros.

“Dada la situación de inseguridad provocada, ha tomado la decisión de ordenar a la Comisión Nacional de Arbitraje NO REALIZAR NOMBRAMIENTOS de oficiales de partido para el encuentro que se realizará entre los equipos Real Sociedad vs UPN el día sábado 20 de febrero del año en curso”, dice la carta de Fenafuth.

RICARDO ELENCOFF PIDE TRATO IGUALITARIO

El presidente del Real Sociedad, Ricardo Elencoff, se defendió y manifestó que él únicamente fue al camerino de los árbitros a pedir que le incluyeran los minutos Sub20 de los futbolistas que participaron. Pero sí acepta que llamó “corrupto” a Armando Castro, silbante que lo insertó en el acta.

“Este es un exceso de Fenafuth y les hago un llamado a José Mejía y Jorge Salomón para que no caigan en estas situaciones. Recientemente pasó lo mismo con Osman Madrid y Elías Nazar, pero yo en ningún momento he hablado con Armando Castro, no lo vi. Solamente lo miré durante el juego que yo estaba dentro del estadio”, afirmó Elencoff.

Don Ricardo se quejó de que no se trate con la misma vara a todos los dirigentes, pues explicó que Osman Madrid, directivo del Olimpia, amenazó al visor de árbitros en el estadio Nacional y fue insertado en el acta, pero al bicampeón siempre se le han nombrado silbantes en los partidos.

“A los árbitros les molesta que les digan la verdad. Héctor Rodríguez cuando viene a Tocoa viene con dos patrullas y nunca se le ha hecho nada. Los flajes del crimen organizados existen en todo el mundo. Es cierto que Tocoa produce algunos fenómenos que no contribuyen, pero nosotros estamos haciendo fútbol. Tratar de acomodar el fútbol para afectar a uno y dañar a otros no es correcto”, afirmó Elencoff en Radio Freedom de San Pedro Sula.

NOTA ÍNTEGRA DE FENAFUTH

"Me dirijo a usted, en ocasión de notificarle que el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), en vista de los acontecimientos que se produjeron el día de ayer 17 de febrero del 2021 en el encuentro realizado entre los equipos Real Sociedad vs Real de Minas celebrado en la ciudad de Tocoa, y dada la situación de inseguridad provocada, ha tomado la decisión de ordenar a la Comisión Nacional de Arbitraje NO REALIZAR NOMBRAMIENTOS de oficiales de partido para el encuentro que se realizará entre los equipos Real Sociedad vs UPN el día sábado 20 de febrero del año en curso.

Dicha disposición estará vigente hasta que no se garantice la seguridad de los árbitros, comisarios y jugadores visitantes.

En consecuencia, este partido deberá ser REPROGRAMADO por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, independientemente de las decisiones que puedan tomar los órganos judiciales de nuestra Federación.

Sin más que agregar, me despido renovando a usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

ATT: José Ernesto Mejía Portillo, Secretario General de Fenafuth.