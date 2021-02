Ricardo Elencoff: "Le dije ‘Armando, deja de joder y hace bien tu trabajo, ¡corrupto!’"

La Liga Nacional por orden la Federación de Honduras, decidió suspender el juego entre Real Sociedad – UPNFM programado para el sábado en Tocoa, Colón, debido a las denuncias emitidas por el árbitro Armando Castro sobre amenazas del presidente aceitero Ricardo Elencoff tras el juego ante Real de Minas el miércoles en el estadio Francisco Martínez y que fueron insertadas en su acta.

VER: Elencoff explota hacia los arbitros: "No voy aguantar a ningún hijo de p..."

Según el documento redactado, Castro señaló que Elencoff llegó al camerino de forma brusca insultando a la cuarteta que dirigió el juego, algo que el presidente del Real Sociedad asegura no es cierto en una entrevista en la Radio Freedom este viernes.



“Yo nunca llegué hacia los camerinos, de hecho, tengo más de tres años de no hacerlo. El único incidente que sucedió fue durante el partido donde le protesté por no pitar un penal claro a Rony Martínez en el primer tiempo, a lo que me hizo una señal como que estoy cortado, a lo que le dije ‘Armando, deja de joder y hace bien tu trabajo, ¡corrupto!’”, confesó.



Al presentarse la noticia sobre la suspensión del juego por la fecha 2 estipulada a disputarse en Tocoa, Elencoff explotó en su cuenta de Twitter señalando que anteriormente sucedieron hechos de la misma magnitud en otros equipos, pero pasaron desapercibidos.







De igual manera, aseguró en un tweet que nunca ha ocurrido un acto de violencia en Tocoa y que existe una persecución en la Fenafuth para dañar al club, el cual adjudicó en la radio que fue el más afectado tras la pandemia. Finalmente, Elencoff se contradijo al confesar que si fue al camerino arbitral pero que nunca vio a Armando.



“Toqué la puerta del camerino normal, y no abrieron, a lo que fui hacia la otra y estaba cerrada. Luego, toqué la ventana con fuerza y el cuarto árbitro abrió, donde vi que se encontraban los dos asistentes de línea y les dije ‘No es posible que hagan esto, no sean corruptos’, pero nada más. Lo cierto es que a Armando nunca lo vi, pregunté por él y me dijeron que se encontraba en el baño”, declaró.

VER: Fenafuth ordena no nombrar árbitros hasta garantizar seguridad en Tocoa



“En una final contra Olimpia, el mismo armando arbitró y no señaló un jalón de camisa claro de Fabio de Souza hacia Rony Martínez dentro del área, pero bueno, los equipos pequeños no tenemos la economía para comprar árbitros. Esto solo evidencia que los árbitros deben tener más autonomía, porque con el caso de Osman Madrid que arremetió contra ellos en el duelo ante Marathón el torneo pasado y que fue denunciado, no sucedió nada”, cerró Elencoff.