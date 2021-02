Platense no acepta suspensión del juego ante Real España y pide a la Liga mantener programación

La primera polémica administrativa en el Clausura 2021 se hace presente en la víspera de la realización de la jornada 2 donde la Liga Nacional oficializó la realización únicamente de tres partidos.

Después el Real Sociedad-UPNFM y el Platense-Real España fueran suspendidos, el primero por una decisión de Fenafuth al no haber garantías de seguridad en Tocoa para los árbitros y el segundo por una petición realizada por el club aurinegro al tener cuatro futbolistas convocados en la Selección Sub-23 y se amparó en un reglamento que permite este tipo de situaciones.

Es por ello que la directiva del Tiburón ha reaccionado con malestar comunicando a la Liga que no acepta dicho cambio al argumentar que la petición no se hizo en tiempo y forma y que ellos fueron notificados hasta este viernes 19 de febrero a las 10:53 de la mañana.

"A NOSOTROS NOS VIENE BIEN LA SUSPENSIÓN"

A pesar que la directiva escuala se ha pronunciado en contra de la suspensión, el entrenador colombiano John Jairo López cree que la decisión les favorece ya que en este momento no cuenta con todo su plantel completo.





"Real España tendrá sus razones, las respeto ya que se amparan en un artículo sobre la ley de convocatorias, no hay objeción. A nosotros nos va a servir para ganar unos días más por la problemática que tenemos con la inscripción de jugadores y mejor en otro momento para encarar un duelo de esta categoría", afirmó López.



De haberse disputado el sábado, López aún no tendría a disposición a Mateo Zapata, Roberto Quntanilla, Henry Romero y Brian Reyes, cuatro de los ocho nuevos refuerzos.

LA CARTA DE PLATENSE A LA LIGA NACIONAL

Estimado Lic. Galindo:

Reciba de parte de la Junta Directiva de Platense FC. Un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Respecto a solicitud del CD Real España , enviada el día de hoy Viernes 19-02-2021 , vía correo electrónico a las 10:53 am, donde solicitan suspender la Jornada N. 2 del torneo Clausura 2020-2021 , a jugarse el día sábado 20-02-2021 en el estadio Excélsior de Puerto Cortes , manifestamos que Platense no acepta tal solicitud porque no se presentó con tres días de anticipación, ni a la Linafth ni al home club, como lo establece el reglamento de competencias en el actual campeonato

Y estamos dejando por escrito nuestro malestar por la arbitrariedad asumida por la junta directiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras al aprobar tal solictud,.