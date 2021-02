Saíd Martínez sobre el Real España-Olimpia: "El trabajo estuvo a la altura del partido"

Saíd Martínez, uno de los árbitros más jóvenes y experimentados de la Liga Nacional, le ha tocado recibir múltiples críticas por su actuación en el clásico entre Real España y Olimpia el pasado miércoles en el arranque del Clausura 2021.

El juez central estuvo involucrado en dos acciones polémicas al invalidar en el minuto 50 un gol del mexicano Omar Rosas quien estaba en una posición lícita, pero siguió la recomendación de su asistente Walter López quien levantó el banderín por un offside.

La otra controversia fue al 57 cuando pitó una falta sobre Luis "Buba" López cuando el arquero soltó el balón sin tener contacto con ningún futbolista adversario,Saíd justificó la acción al considerar que previo a este error de hubo, existió contacto cuando el meta saltó para tomar el esférico.

Ahora Saíd Martínez habló con DIEZ y sin detallar cada acción por tener prohibido hacerlo, brindó algunas generalidades de dicho partido del cual considera salió bien librado.

¿Qué conclusiones sacaste en la primera jornada que te toca pitar?

No tenemos la venia para hablar de detalles de jugadas del partido, es la Comisión quien debe aclarar cada una de ellas, pero te puedo decir que hubo decisiones trascendentales que se tomaron bien, otras están en discusión y estoy contento con el trabajo que hice, que los instructores y autoridades también lo están porque las acciones más importantes se tomaron bien y cada quien quiere ver las cosas como mejor le plazca, defendiendo sus colores y este partido nos dio un buen inicio, vendrán más oportunidades nacionales y a la vuelta de esquina están los Preolímpicos donde vamos a viajar.

¿Viste el partido en repetición?

La tecnología nos permite eso, ya lo vi totalmente, siempre me fijo en detalles que puedo mejorar, hay muchas, lo importante es que al siguiente día me levanté, fui a entrenar con fuerzas y ganas de ir mejorando, es lo que nos queda, mejorar continuamente, pero creo que el trabajo estuvo a la altura del partido.

Omar Rosas salió en una posición lícita, pero el asistente le indicó a Saíd anular por offside.

Hubo dos acciones polémicas en el partido; la jugada donde invalidas el gol del Real España es el línea quien te indica la decisión que tomas.

Los fueras de juego no son derecho del árbitro, es el asistente quien lo indica y a menos que haya un error craso uno puede tomar una decisión, pero en este caso le correspondía al asistente Walter López, fue apretada porque no hay una toma que pueda determinar si hay o no fuera de juego. Le doy el beneficio de la duda.

Y la acción de la jugada anulada donde Buba López suelta la pelota y la pitas como falta.

No puedo hablar detalles en específico, pero le digo a las personas que vayan al video, vean lo que pasa cuando Buba va en el aire, luego por qué suelta el balón y lo que provocó que se le deslizara de las manos.

¿Te sientes tranquilo por el trabajo?

Estoy muy a gusto, estuvimos a la altura del juego, habrá comentarios que sí y que no, eso siempre habrá, pero estoy contento con el inicio del torneo.

¿Cómo ves lo que sucede en Tocoa que suspenden el partido por temas de seguridad?

Yo soy de Tocoa y no puedo dirigir allá, pero mis compañeros tienen el respaldo y las decisiones que adoptemos como gremio será la comisión el ente encargado de regular y dar las cosas que nosotros adoptemos, pero los acuerpamos porque hay cosas que no se valen en el fútbol, mucho menos estas situaciones.

¿Cómo sienten el ambiente en Tocoa?

La gente de Tocoa es tranquila, no pasa nada, me da pena que por estas situaciones, eternas de uno o dos personas cabezas calientes esta zona turística se vea afectada, me da pena.

Seguirás representando al país internacionalmente.

Bendito Dios. Sigo aprovechando cada oportunidad internacional, tenemos los Preolímpicos en marzo y al final tengo nuestra certificación como árbitro VAR para ser utilizado en Concacaf.

¿Es complicado el VAR?

Es difícil, se siente más nervios estar en el VAR que en el campo porque el árbitro se puede equivocar, el VAR no.

¿Como ha sido ese aprendizaje?

Muy bueno, pero esto no comenzó de ahora. Lleva años, se ha tardado mucho en Concacaf, pero queremos presentar algo bueno y nos han llevado a seminarios en Estados Unidos y en pandemia tenemos reuniones semanales viendo partidos, usando VAR en partidos que no los hay, ha sido buena.

¿Qué pasó que Melissa Pastrana no superó la prueba física?

Solo te puedo decir que le apoyamos como compañeros.