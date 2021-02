Jonathan Dos Santos cuenta el calvario que le hizo considerar el retiro : ''La pasé muy mal''

La temporada 2020 no fue la mejor para los LA Galaxy en la MLS y menos para el mexicano Jonathan Dos Santos, quien se perdió gran parte de la campaña por una fuerte lesión y que le hizo pensar en el retiro.

El mediocampista de 30 años recordó el año anterior como uno de los más duros de su carrera, por lo que consideró en colgar los botines ya que cuando se recuperaba volvía a sentir las dolencias.

''Sí, la verdad es que sí (consideré el retiro). Yo creo que ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al cien por ciento. Es una lesión donde te pueden durar molestias por un año, dos años dependiendo el cuerpo de cada uno y la verdad la pasé muy mal el año pasado'', confesó el exjugador del Barcelona en una charla con el programa 'Ahora o Nunca' de ESPN.

Asimismo, el azteca mencionó que otro de los motivos que lo llevaron a considerar el retiro fue el estar lejos de su familia y porque las molestias continuaban por semanas.

''Aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al ciento por ciento, lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera'', señaló Dos Santos.

Por otro lado, el jugador habló de su compañero y compatriota, Javier Hernández, quien también sufrió mucho la campaña pasada por su pobre rendimiento en el terreno de juego.

''He platicado mucho con Chicharito, está súper motivado, sabe que el 2020 no fue su año, pero para mí es el mejor jugador que tenemos en el equipo y nos va a aportar una barbaridad. Lo más importante es que lo veo contento y cuando tú estás bien mental y físicamente el cuerpo juega solo. Ocasiones va a tener y va a meter goles'', advirtió Jonathan previo al inicio del campeonato, que está pactado para el 17 de abril.