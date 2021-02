¡Preocupante! Los siete síntomas negativos que ha dejado el inicio del torneo Clausura 2021 de Honduras

La polémica en la Liga Nacional no se ha hecho esperar y es que apenas a cuatro días desde el inicio del Clausura 2021 severos eventos negativos han transcurrido dentro y fuera de las canchas opacando el espectáculo deportivo que muchos esperaban ver.

Errores arbitrales, amenazas a árbitros y suspensiones de partidos apenas en la fecha dos son algunas de las situaciones negativas que han ocurrido hasta el momento en el primer torneo del 2021.

No solo ha sido en uno, sino en dos partidos los desaciertos de los réferis que incidieron en el resultado del mismo. El primero se dio en el Honduras Progreso – Marathón cuando el central Óscar Moncada fuera engañado por Edwin Solani Solano después de simular una falta en el área provocada por Hilder Colón, no hubo contacto pero el juez decidió pitar el penal.

El juego entre Platense – Real España por la fecha dos fue suspendido a petición de la institución aurinegra debido a las cuatro bajas por convocatoria a la Sub-23. Según establece el artículo 27, inciso F, numeral 3, debido al llamado de 4 jugadores a la selección, el aplazamiento es válido. Sin embargo, este hecho atrasa innecesariamente la actividad y, además, Real España tiene a su disposición los 23 futbolistas que por norma cada equipo debe registrar para afrontar un compromiso. Además los clubes habían realizado un 'pacto de caballero' antes de iniciar el campeonato que no suspenderían partidos por este tema.

4 Denuncia contra presidente y secretario de la liga

En consecuencia a la suspensión del duelo entre escualos y aurinegros, la directiva del Tiburón ha reaccionado con malestar comunicando a la Liga que no acepta dicho cambio al argumentar que la petición no se hizo en tiempo y forma y que ellos fueron notificados hasta el viernes 19 de febrero a las 10:53 de la mañana. De este modo, el Platense intentó desafiar la decisión de las autoridades, aunque no tuvieron éxito.



La polémica no quedó ahí y es que el presidente del Platense, Allan Ramos, denunció mediante un escrito al presidente de la Liga Nacional Wilfredo Guzmán y secretario de la profesional, Salomón Galindo, quienes han violentado la ley según la carta firmada por el máximo dirigente del club de Puerto Cortés al suspender el juego a los catedráticos.