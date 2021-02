La debacle en la vida de Henry Figueroa en un año: A las puertas de un duro castigo, olvidado del fútbol y con una separación

Hace 14 meses el futbolista Henry Figueroa comenzó a vivir una pesadilla de la cual no logra salir por un caso de dopaje en Costa Rica que ha empañado su carrera y que de momento se encuentra inactiva, después que la Comisión Nacional Antidopaje de aquel país lo inhabilitara para cualquier actividad deportiva desde junio de 2020 hasta celebrar una audiencia definitiva donde se conocerá si será castigado o absuelto.

Esta difícil y larga novela para el defensor inició el 8 de diciembre de 2019 cuando siendo futbolista del Alajuelense fue elegido al azar para realizar una prueba doping instantes después de disputar la final de ida ante Herediano, sin embargo al momento de llegar al lugar para que tomaran su muestra de orina, el zaguero recibió una supuesta llamada desde Honduras donde le informaban la muerte de su abuela en Santa Fe, Colón, el jugador se echó a llorar y las autoridades de dopaje consultaron lo que estaba pasando y al enterarse de la noticia decidieron que el hondureño no estaba apto anímicamente para continuar con el test y tomaron la decisión de sustituirlo por su compañero Jonathan Moya.

Henry Figueroa está a las puertas de la audiencia que definirá el tiempo de castigo en el fútbol.

Este fue el inicio de varios episodios que podrían acabar con la carrera del futbolista, quien guarda la esperanza junto a su defensa de salir bien librado y poder continuar su actividad profesional lo más pronto posible.

Sin embargo el caso para Figueroa no ha resultado sencillo después que en enero de 2020 la Federación de Costa Rica, de acuerdo a su reglamento antidopaje, calificara su caso como positivo por la acción de evadir dicha prueba ya que días días después de anunciar la muerte de su abuela, comenzaron las investigaciones y confusiones, pues su pariente no había muerto y sospecharon se trataba de una excusa para evadir el control al cual había sido llamado. Henry en su nueva su versión afirmó que dio esa información por amenazas de muerte recibidas por su familia.

¿QUE HA PASADO CON HENRY FIGUEROA?

Después de ser inhabilitado, la vida para el futbolista de 28 años de edad, ha dado un giro de 180 grados. Ha pasado al anonimato, se ha alejado de personas a las cuales frecuentaba, no visita lugares públicos concurridos y muy pocos pueden dar con su paradero, incluso su propia familia le cuesta poder localizarlo y a quienes saben de él, les ha pedido no compartir información con particulares ya que su círculo se ha vuelto muy cerrado en los últimos meses producto de su caso.

De hecho, meses atrás, la Comisión de Dopaje en Costa Rica tardó varias semanas notificarle su inhabilitación ya que acudió a la Federación de Honduras, a su entonces club Marathón y también a su abogado, pero ninguno daba razón sobre él.

El exdefensa de Motagua y Marathón también tomó la decisión de cerrar sus cuentas en redes sociales y ha cambiado sus números celulares en varias ocasiones.

Cuando está en Honduras vive en Tegucigalpa, lo han visto ejercitándose de manera personal y a veces viaja a la comunidad de Santa Fe en Colón donde vive su abuela Digna Salmerón y algunos familiares a los cuales se mantiene apegado.

EMIGRÓ A ESTADOS UNIDOS PARA JUGAR BUROCRÁTICO

Pero Henry no se ha quedado con los brazos cruzados en estos últimos ochos meses, después de ser notificado que no puede practicar una actividad deportiva de manera profesional, DIEZ conoció que Figueroa recibió varias propuestas para emigrar a Estados Unidos y reforzar varios equipos que juegan en ligas burocráticas de buen nivel por lo que decidió ir unos meses a tratar de mantenerse en forma, no perder ritmo futbolístico y ganar unos dólares.

Henry se ha ido una temporada a Estados Unidos donde jugó a nivel burocrático para mantenerse en forma y ganar dinero.

Para fortuna de Figueroa, ha resultado ser bien cotizado en Estados Unidos y le pagan bien por partido, además le dan alimentación, vivienda y juega varios encuentros a la semana, también se complementa con el dinero que ha ahorrado en los ocho años de carrera que suma como futbolista profesional.

SEPARACIÓN CON SU PAREJA

En su vida personal Henry Figueroa también ha sufrido algunos golpes anímicos, durante ese incidente en Costa Rica en diciembre de 2019, él arrastraba problemas con su pareja y a pesar de estar a punto de separarse, amistades cercanas a ellos le confiaron a DIEZ que este factor fue importante para que la joven se mantuviera unos meses más con Figueroa y darle ese apoyo moral.

Sin embargo para marzo de 2020, justo cuando inició la pandemia en Honduras, Navarro decidió no continuar más con el futbolista ya que la situación se volvió insostenible, rompieron su relación de ocho años y aunque no estaban casados legalmente, vivían como una pareja normal.

Ana Edlin y Henry estuvieron ocho año juntos y se separaron en marzo de 2020.

Esta ruptura afectó en la parte anímica al futbolista y precisamente en ese mes, en medio de su separación, Figueroa afrontó un clásico contra Olimpia mostrando una conducta violenta y en ese partido fue expulsado por una desleal falta contra el jovencito Elvin Casildo.

Abonado a esto, Figueroa también mostró una comportamiento antideportivo al amenazar al árbitro Óscar Moncada quien lo insertó en el acta por decirle "ya verás lo que te va a pasar hijo de p....".

Esta reacción violenta contra el juez hizo que Figueroa recibiera un castigo de seis meses, aumentando los problemas que ya venía arrastrando el jugador.

INCIDENTE HACE UN AÑO

Aunque las autoridades no informaron finalmente las causas del atentado criminal que sufrió Henry en el sector de Las Uvas en Tegucigalpa el 5 enero del 2020, DIEZ conoció que no fueron las primeras amenazas que había recibido el futbolista, quien incluso llevaba hasta guardaespaldas a los partidos de Liga Nacional.

Henry Figueroa fue tiroteado en el sector Las Uvas en Tegucigalpa en enero de 2020.

AUDIENCIA DEFINITIVA Y SU FUTURO EN JUEGO

Figueroa ahora está a la espera que la Comisión Nacional de Dopaje de Costa Rica fije una fecha definitiva para conocer el dictamen final, el panorama no es alentador ya que el castigo podría rondar entre un mínimo de dos años y un máximo de cuatro.

El jugador le ha confiado a personas a su alrededor que si recibe la máxima sanción podría provocarle su retiro definitivo, ya que estaría disponible hasta sus sus 32 años, sin embargo, si recibe la mínima, 24 meses, luchará por mantenerse en forma y volver a mediados del 2022, pues ha visto antecedentes de futbolistas que regresan tras un tiempo fuera como este.

Sea cual sea el tiempo de sanción a Figueroa se le tendrá que reducir los ochos meses inhabilitado que de momento suma.

Uno de los argumentos que presentará Henry en su caso, es que al momento de realizar la prueba doping, la Comisión de Dopaje de la Fedefutbol autorizó ser sustituido, por lo que todo lo que haya sucedido después, no debería afectarle ya que dichos miembros aceptaron su cambio, además DIEZ ha conocido que el futbolista cuenta con otras pruebas con las que confía podría salir bien librado.

FABIÁN COITO: "Me encantaría volver a hablar con él y saber cómo está" Al igual que muchas personas que antes eran allegadas a Figueroa, el entrenador de la selección de Honduras, Fabián Coito, también desea volver a entablar contacto con el futbolista porque por más que lo ha buscado, no lo ha encontrado al igual que los federativos hondureños. El seleccionador contó a DIEZ que más allá de su caso, él desea conocer cómo está la persona y no el futbolista. "El respaldo del cuerpo técnico siempre lo ha tenido, hemos tenido charlas cuando él no estaba considerado y que teníamos microciclos en San Pedro Sula", expresó. "Hoy no tengo contacto con él porque no lo he podido localizar y me encantaría volver a hablar con él y saber cómo está su situación y la persona Henry Figueroa; sabe que cuenta con nosotros para cualquier situación que lo considere, ojalá podamos volver a tener un contacto más allá del futbolista de selección, sino que una persona que hemos tenido buenas experiencias en los primeros momentos", expresó el seleccionador.

