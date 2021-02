El volante de Marathón Luis Garrido sufrió fractura en una costilla y estará cerca de dos meses fuera de las canchas

Malas noticias para Marathón. El mediocampista Luis Garrido sufrió una fractura en la costilla tras realizarle los exámenes médicos esta noche luego de ser trasladado de emergencia al salir de cambio en el juego ante Motagua luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.

Tras realizarle los exámenes correspondientes, se confirmó que el exjugador del Alajuelense de Costa Rica, tenía un hueso roto, pues en el primer tiempo recibió un fuerte golpe, pero aguantó así a terminar el primer tiempo, pero en la reanudación del segundo, se desplomó al no soportar el dolor.

Ver. EL MOMENTO DE INCERTIDUMBRE QUE SE VIVIÓ CON LUIS GARRIDO

Rolin Peña, director deportivo de Marathón, confirmó a DIEZ que el jugador estará afuera de las canchas mucho tiempo, prácticamente las vueltas regulares del torneo, pues son casi dos meses los que tardará para volver a las canchas.

El futbolista se pasará la noche en el hospital Bendaña de San Pedro Sula donde fue atendido de emergencia. “Quedó internado, está estable pero estará un tiempo importante fuera de toda actividad. Lamentablemente se lesiona en una jugada mal intencionado del primer tiempo en una jugada el adversario se le fue a las costillas y no pudo resistir. Gracias a Dios no fue más delicado el tema”, comentó Peña a DIEZ.

Ver. ASÍ FUE EL TRIUNFO DEL MOTAGUA SOBRE MARATHÓN EN EL YANKEL

Luego agregó: “Lo más lamentable fue que el árbitro solo sacó una amarilla. El jugador inició el segundo tiempo pero no estaba en buenas condiciones, lamentamos que no fue expulsado el jugador que agrade al jugador. Es una pena que se pierde un jugador, los árbitros no pasa nada”, lamentó Peña.

El futbolista tendrá que permanecer con un reposo, pues va a necesitar que sane bien para que vuelva a la actividad. “El jugador queda afuera por una lesión, es una fractura y tiene que tener mucho reposo. Esperamos que este domingo si todo sale bien le puedan dar el alta en la clínica”, explicó Peña.