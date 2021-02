Troglio, muy autocrítico tras el gane: "Hacía bastante que no estábamos en un bajo nivel como hoy"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, ha sido muy claro en su conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 sobre el Real de Minas, juego que lo saldó con goles de Jonathan Paz y Jerry Bengtson.

El entrenador argentino ha sido autocrítico al decir que, a pesar del triunfo, su equipo no jugó bien, aunque, a su vez, le da méritos al Real de Minas por su juego defensivo que le complicó el partido al Olimpia.

"No fue de los mejores partidos nuestros, Real de Minas armó una buena valla defensiva con mucha gente y nosotros no encontramos nunca la claridad para jugar y la movilidad para generar las jugadas que nos podían dar la apertura del marcador, después con el gol de pelota parada ahí comenzaron a parecer unos huecos y definimos el partido. Hacía bastante que no estábamos en un bajo nivel como en el que estuvimos hoy", sentenció al inicio de la conferencia.

Al sudamericano le consultaron si el bajo nivel que percibió en sus dirigidos se debe a las bajas que tenía para este duelo. "Lógicamente que hay un 11 que venía jugando con Casildo, Edwin, Pinto... no tendría nada que ver eso, me pareció que fue buen acierto táctico del Minas, nosotros no tuvimos tampoco y dejamos pasar el tiempo para darnos cuenta que debimos movernos más. Tengo un gran plantel; tenemos una idea y hoy no lo hemos hecho de buena manera pero es mérito del Real de Minas que hizo un buen esquema".





¿Qué fue lo que le costó?, le consultaron. "Me parece que por lo que estaba diciendo, estuvimos poco precisos y con poca movilidad, con eso le hicimos fácil el trabajo a los defensores del Real de Minas, también entiendo que no siempre vamos a jugar perfecto, pero lo importante es ganar, a veces va a salir mal, pero lo importante es ganar".



Pedro Troglio fue amonestado en el desarrollo del encuentro y fue amonestado, algo que quiso explicar. "Fue porque reclamé por una amarilla, discutí, pero no fue mala educación, no insulté ni nada, me amonestó y nada más".

HARÁ ROTACIONES POR OBLIGACIÓN



En la conferencia al técnico bicampeón le consultaron por las rotaciones que tendrá que hacer y, también, por el regreso de Cristian Maidana. "Nunca voy a poder confirmar el 11 porque ya hoy se fueron García y Pinto a la selección, tengo con Covid a Edwin y Casildo, más los convocados a la mayor, tengo que ver lo que voy a ir armando, espero no tener suspendidos ni lesionados. Armaré los 11 a lo que viene, el próximo miércoles tendré en cuenta el clásico del domingo (ante Motagua), hoy le tocó a Maidana jugar, entró Diego Reyes, entró la "Flecha" que tenía partidos que no jugaba, no es fácil, todavía tengo algunos que no han entrado como Beckeles y Portillo, pero ahí lo voy a ver más adelante".





Sobre el fichaje de Allan Banegas: "Nos ha dado buena circulación de pelota, él tiene que acoplarse al esquema e intención que tenemos, nos dio muy buena ejecución de pelota parada, precisamente fue por lo que lo fui a buscar, por su buen toque de pelota parada, después de que terminó el partido me vino a consultar, va a tener que seguir hablando y consultando, me parece que fue una buena adquisión por su buen manejo de pelota y predisposisión".



Finalmente habló acerca del argentino "Topo" Aguirre: "Llegó muy bien físicamente, se está poniendo mejor, mañana vamos a hacer una práctica para los que no juegan y ahí estará, estamos esperando que llegue el tránsfer y si llega lo tendremos en el banco el miércoles".