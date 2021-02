Carlo Costly: "Si termino bien este semestre seguiremos jugando los próximos seis meses"

Carlo Costly regresó al Marathón a petición de Héctor Vargas y dice que si cierra de buena forma el torneo Apertura 2021, jugará seis meses más. De lo contrario, colgará los botines de forma definitiva.

El Cocherito, de 38 años, tenía planes de retirarse jugando para Platense, pero la pandemia de covid-19 y asuntos personales en Estados Unidos lo obligaron a marcharse.

"Estuve jugando con Platense, pero no se me daban las cosas y se vino la pandemia. Tuvimos unos proyectos en Estados Unidos, me fui a atenderlos con la familia y no me retiré con ello. Luego tuve comunicación con el profe y con Maní, quien me insistió que llegara para retirarme y esa es la idea. Si me voy a retirar, que sea jugando y haciendo goles, que es lo que me gusta", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Y agregó: Tengo contrato por un año, pero los tiempos y la edad son otros, depende del rendimiento y eso valdrá para que yo siga jugando otros seis meses", dijo.

El entusiasmo y el deseo de jugar al balompié sigue intacto y dice que el argentino incluso le ha pedido en los entrenamientos que baje las revoluciones.

"Me dicen que cuando llego (al entreno) parezco güirro, voy corriendo para todos lados, pateo y (Vargas) me dice: ya tenés treinta y pico de años boludo, tranquilo. Yo le digo que me encanta el fútbol, soy apasionado. Uno marca los momentos sabiendo que ya no estoy para esos trotes, pero me gusta y el tiempo dirá este semestre si se da la oportunidad de seguir el otro. Si no, hasta allí".

Costly ya está pensando en seguir ligado al fútbol en el futuro. Estando con los selacios, el técnico John Jairo le dio la oportunidad de comenzar el curso de entrenador.

"Vamos paso a paso. Quiero retirarme jugando y haciendo goles. Si termino bien este semestre seguiremos los próximos seis meses". Estamos sacando la Licencia D".

Ya tiene claro el modelo de entrenador que le gustaría seguir. "Me gusta como entrenador Vargas. Me gusta como plantea los partidos, como juega. Es un tipo que siempre va a ganar, por eso siempre ha estado en liguilla, es una idea que tengo a largo plazo".

Buscan perfeccionar el juego aéreo:

"Es la idea que estamos manejando. Uno no puede desperdiciar a Emilio con buenos centros, a un Songó con su desborde y manda centros espectaculares. Es la idea que tiene el profesor Vargas, que yo no salga del área, que pivotee otro para estar metido porque allí van a llegar los centros".

El juego ante Portland Timbers:

"Va a ser un partido bonito que vamos a disfrutar. El profesor desde ya está trabajando, lo mejor de nosotros será aquí en casa. Hay que armar un buen cuadro para encararlo y ganarlo".