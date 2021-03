Revelan que quisieron ficharlo: “Intentamos fichar a Suárez pero prefirió irse al Atlético”

El destino del delantero uruguayo Luis Suárez pudo haber sido el Parque de los Príncipes, sin embargo, fue el propio jugador que decidió permanecer en La Liga de España para demostrar su poderío ofensivo.

Thomas Tuchel, ahora técnico del Chelsea reconoció en la rueda de previa al partido de Champions League que cuando estaba en el PSG estuvieron tratando de contratarle para esta temporada. Pero finalmente se terminó decidiendo por el Atlético de Madrid.



“Había la posibilidad de que iba a dejar el Barcelona. Estábamos interesados en fichar a uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. Lo intentamos pero prefirió quedarse en España y fichar por el Atlético. Creo que es un delantero de nacimiento. Tiene esa cualidad que tienen todos los delanteros. Siempre quiere demostrar sus ganas de marcar, marcar y marcar. Conocemos sus cualidades y trataremos de pararle”, confesó Thomas Tuchel.





A Suárez no le parecía mala idea juntarse con Neymar, sin embargo, la llamada del Cholo Simeone y Andrea Berta pesaron más que las opciones del conjunto parisino para ficharle y así decidió ser rojiblanco.



“No lo sé. Fue un momento, fue un momento particular. Quizás habría encajado bien en Paris pero ahora las cosas son diferentes. No vale la pena pensarlo. Es probable que no lo planteemos”, dijo Thomas Tuchel al ser preguntado si le gustara tenerlo en el Chelsea.



Por último le preguntaron por los precedentes entre Luis Suárez y el Chelsea. Algo que no preocupa en exceso al técnico alemán. “No sé que habrá pasado otras temporadas. No me gusta mirar para atrás”.