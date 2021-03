Marcelo Bielsa anuncia posible salida del Leeds United: "Prefiero no renovar ahora, no es lo mejor"

El entrenador argentino Marcelo Bielsa explicó este lunes que es mejor para el Leeds esperar hasta el final de la presente temporada antes de tomar una decisión sobre la extensión de su contrato.

Bielsa, que firmó un año adicional después de que el Leeds ascendiera a la Premier League la pasada temporada, insistió en que rechazar ahora la renovación no significa que no quiera seguir en Elland Road.



"Es lo primero que quiero destacar porque parece que el presidente me está ofreciendo la renovación y yo la estoy rechazando. Podría ser interpretado como que el club desea más que yo que me quede y no es el caso", dijo Bielsa.



El Leeds, que esta temporada regresó a la Premier League tras 16 años de ausencia, es 12º en la tabla, tras una mala racha de tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Andrea Radrizzani, el propietario del Leeds, ha dejado claro su deseo de seguir contando con Bielsa, de 65 años.

"De ninguna manera quiero posicionarme por encima del club. No voy a manejar más opciones hasta que termine mi trabajo aquí en el Leeds. No hay especulación por mi parte", añadió.



El argentino, cuyo equipo recibe al Southampton el martes, sabe que los resultados en el último tercio de la temporada pueden cambiar el escenario.





"Si el club necesita una respuesta antes del final de la temporada, responderé antes del final de la temporada. Pero si ocurre, tomaré el tiempo de decirles que deben considerar lo que ocurra en la última parte del curso", añadió el 'Loco'.