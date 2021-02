Sumamente golpeado: Bayern Munich y sus ocho bajas para el choque frente a la Lazio

Leon Goretzka, recuperado de su infección de Covid-19, será titular el martes en la ida de los octavos de final de la Champions League con el Bayern de Múnich frente a la Lazio, pero otros jugadores importantes del campeón de Alemania siguen de baja.



"Leon fue muy bien examinado y no tiene ninguna secuela (...) Contra la Lazio saldrá de inicio", indicó su entrenador, Hansi Flick, que ya hizo jugar al centrocampista el sábado en la segunda parte ante el Eintracht de Fráncfort (derrota por 2-1).



La ausencia de Goretzka ha sido problemática para el cuadro muniqués. Su primer sustituto, Corentin Tolisso, está lesionado (tendón del muslo) y la otra opción, el español Marc Roca, no ha ofrecido un buen nivel.



Por otro lado, el defensa central Niklas Süle, utilizado recientemente como lateral para cubrir la baja de Benjamin Pavard (covid-19), "está ligeramente tocado" y no entrenó este lunes, anunció Flick.





En caso de no poder jugar en Roma, "desplazar a Joshua Kimmich al lateral derecho es una opción", añadió el técnico.



Los otros ausentes importantes son Thomas Müller (covid-19), insustituible en su papel de verso libre en todo el frente de ataque, y los dos extremos Serge Gnabry (desgarro muscular) y el brasileño Douglas Costa (fisura ósea en el pie).



El arquero suplente Alexander Nübel y el joven defensa central Tanguy Nianzou también son baja, lo que no deja muchas opciones a Flick en caso de querer hacer ajustes durante el partido.

BAJAS DEL BAYERN MUNICH ANTE LAZIO

Niklas Sule

Benjamin Pavard

Thomas Muller

Serge Gnabry

Douglas Costa

Corentin Tolisso

Alexander Nubel

Tanguy Nianzou