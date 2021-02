Liga Nacional confirma horarios de la fecha 3 del Clausura 2021; Real España regresa a la acción

La Liga Nacional de Honduras confirmó este lunes los horarios de la tercera jornada del torneo Clausura 2021 que se jugará completa el día miércoles 24 de febrero.

A las 3 de la tarde en el Marcelo Tinoco de Danlí, el Real de Minas recibirá al Platense, que no tuvo actividad el sábado debido a la suspensión del juego ante Real España.

A las 4:30pm el Motagua se medirá al Real Sociedad de Tocoa en el estadio Nacional. Los azules buscarán firmar su tercer triunfo al hilo en este arranque.

45 minutos después (5:15pm), pero en La Ceiba el Vida recibirá al Marathón, que llega herido tras perder el clásico ante el Ciclón.

Dos juegos a las 7 de la noche cierran la fecha

En el Nacional, después de finalizado el duelo entre azules y aceiteros, a las 7:00pm se jugará Olimpia vs. Lobos.

Los dirigidos de Pedro Troglio vienen de vencer a los mineros y buscarán su tercera victoria para mantenerse en la puja por el liderato del Grupo de la zona Centro.

La jornada se cerrará con el juego Real España vs. Honduras Progreso (7:00pm) en el Morazán.

Los aurinegros regresan a la actividad tras pedir el viernes la reprogramación del juego ante los selacios por la convocatoria de cuatro jugadores a la Sub-23 de Honduras.

Jornada 3 del Clausura

Miércoles 24 de febrero

3:00pm Real de Minas vs. Platense (Tigo Sports)

4:30pm Motagua vs. Real Sociedad (TVC)

5:14pm Vida vs. Marathón (TDTV +)

7:00pm Olimpia vs. UPNFM (TVC)

7:00pm Real España vs. Honduras Progreso (Tigo Sports)