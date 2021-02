Deiby Flores confiesa sus metas para este 2021: "En Olimpia me han pasado las mejores cosas"

El mediocampista del Olimpia, Deiby Flores, arrasó con sus rivales en el 2020 y también lo hizo en los Premios DIEZ donde se adueño con el premio a Mejor Jugador de Liga.

Con el 56% de los votos, Deiby superó en la encuesta a jugadores como Edwin Rodríguez, Jerry Bengtson, Edrick Menjívar, Kervin Arriaga, Johnny Leverón, Denovan Torres, Carlos Bernárdez, Kevin López, Rubilio Castillo, Alexander Aguilar, Luis Palma, Eddie Hernández, Carlos Meléndez y Diego Rodríguez.

"Gracias. Agradecido con Dios por este trofeo tan lindo. Agradecido con ustedes, con la afición que me brindó la oportunidad de obtenerlo. Esto es lo que a uno lo motiva para seguir trabajando", dijo visiblemente emocionado el volante de contención merengue.

Flores asegura que este tipo de reconocimientos motivan al jugador para ser mejores cada día.

" Uno como jugador anhela ganar un trofeo, más que agradecido con la afición de Olimpia y otros equipos que me apoyaron. Dicen que fueron más de 200 mil votos, fue algo bueno e importante que hicimos", agregó.

El 2020 fue año atípico por la pandemia de covid-19. Pese a ello, el jugador logró conseguir los objetivos que se trazó.

"Fue un año difícil por todo lo que se dio y como armaron el torneo, pero se consiguió lo que queríamos que era quedar campeones. Ahora a seguir trabajando para lo que viene, este torneo va a ser difícil, pero trabajamos para conseguir las metas".

Y agregó: "Cuando estuve con Motagua viví cosas bonitas y incluso de allí salí al extranjero. Pero en Olimpia me han pasado las mejores cosas. Estoy agradecido con esta institución, con este cuerpo técnico y jugadores que si ellos no hubiera sido posible que Deiby hiciera lo que hizo en el torneo".

A su llegada al equipo blanco prometió entrega y fue uno de los artífices de la Copa 32 conquistada en el Apertura 2020.

"El agradecimiento a la afición es dentro de la cancha. Siempre dije que mientras estuviera en este equipo iba a defender la camisa con el corazón, iba a sudar sangre si es posible y lo que estamos haciendo".

Los tres objetivos que se ha fijado Deiby para este 2021

Con el trofeo en mano, Deiby Flores ahora piensa en el futuro y cuenta los tres objetivos que se ha trazado en este año 2021.

"Después que terminó el torneo pasado me puse metas, objetivos y este torneo las quiero lograr; primero hacer las cosas bien en el equipo, si es posible el doble de lo que hice el torneo pasado. Luego esperar la convocatoria y después salir al extranjero".

Honduras jugará este año la fase final de Liga de Naciones, Copa Oro y el arranque de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Flores espera ser tomado en cuenta por Fabián Coito.

"Todo jugador se prepara para estar en una selección. Si sudo la camisa con sangre y voy a todas con el equipo, no digamos con la

selección. Siempre lo he anhelado, pero ya no queda en mí . Solo me toca hacer las cosas bien y ya dependerá del técnico y la Federación si me convocan o no".

¿Su objetivo es regresar a la MLS o jugar en Europa? "Donde Dios quiera. Que sea él quien lo que decida y donde me quiera mandar iremos a hacer bien las cosas", cerró.

