Honduras presenta lista preliminar para los Preolímpicos de Guadalajara con varias novedades

La Selección de Honduras al igual que las siete Asociaciones Miembro que participarán en la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf 2020 han presentado su lista preliminar (de hasta 50 jugadores) de las cuales deberán depurar previo a la competencia.

También puedes leer: Fabián Coito lo revela: ¿Se logrará incorporar Rigoberto Rivas a la Selección Sub-23 de Honduras?

Las listas preliminares han sido seleccionadas y enviadas por cada equipo y se publican como tales. Para ser elegible para jugar en la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf 2020, todos los jugadores están sujetos y deben cumplir con los criterios estipulados en las regulaciones de elegibilidad de jugadores de la FIFA aplicables.

La nómina de Honduras presenta varios nombre de futbolistas que militan en el extranjero:

Danilo Acosta (Orlando City)

Joshua Canales (Querétaro de México)

Enrique Facussé (RGV Toros USA)

Jorge Flores (Unión Viera, España)

Denil Maldonado (Everton, Chile)

Douglas martínez (Real Salt Lake, MLS)

Juan Carlos Obregón (RGV Toros, USA)

Rigoberto Rivas (Reggina, Italia)

Joseph Rosales (Independiente CAI, Panamá).

Los futbolistas que militan en la Liga Nacional:

Jorge Álvarez (Olimpia)

Carlos Argueta (Vida)

Kervin Arriaga (Marathón)

lce Barahona (Platense)

Robel Bernárdez (Motagua),

Cristian Cálix (Marathón),

José Canelas (Real Sociedad)

Brayan Castillo (Honduras Progreso)

Jordy Castro (UPNFM)

Gerson Chávez (Real España)

Cristian Sacaza (Honduras Progreso)

Wesly Decas (Motagua)

Samuel Elvir (UPNFM)

Rembrandt Flores (UPNFM)

José García (Olimpia)

Axel Gómez (UPNFM)

Romal Gonzalez (Deporte Savio)

Alex Güity (Olimpia)

Carlos Mejía (Atlético Choloma)

Yeison Mejía (Real España)

Carlos Meléndez (Vida)

Luis Meléndez (Vida)

Cristopher Meléndez (Motagua)

Jonathan Núñez (Motagua)

Elvin Casildo (Olimpia)

Luis Ortiz (Marathón)

Luis Palma (Vida)

Kilmar Peña (UPNFM)

Michaell Perelló (Real España)

Carlos Pineda (Olimpia)

José Pinto (Olimpia)

Wisdom Quayé (Real España)

Bryan Ramos (Real España)

José Reyes (Real España)

Elison Rivas (Real España)

Byron Rodríguez (Platense)

Edwin Rodríguez (Olimpia)

Luis Vega (Marathón)

Darixon Vuelto (Real España)

Listado preliminar completo de la selección de Honduras

A más tardar 10 días antes del inicio de la competencia, las Asociaciones Miembro deberán confirmar su lista final de 20 jugadores (en este punto, la lista provisional también será final).

Después de que se hayan enviado las listas finales, solamente se permitirán cambios en casos de fuerza mayor o lesión. Cualquier cambio realizado debe ser antes de 24 horas antes del primer partido de cada equipo. Además, el reemplazo debe provenir de las listas preliminares finales. Dichos reemplazos deberán ser aprobados por FIFA y Concacaf.

La 15ª edición de la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf se llevará a cabo en Guadalajara, México, del 18 al 30 de marzo de 2021. La fase de grupos se jugará en los estadios Jalisco y Akron, entre el 18 y el 25 de marzo.

CALENDARIO DE GRUPOS DE LOS PREOLÍMPICOS

Jueves, 18 de marzo - Estadio Jalisco

17:00/15:00 Estados Unidos vs Costa Rica

19:30/17:30 México vs República Dominicana



Viernes, 19 de marzo - Estadio Jalisco

15:30/13:30 Honduras vs Haití

18:00/16:00 Canadá vs El Salvador



Domingo, 21 de marzo - Estadio Akron

19:00/17:00 República Dominicana vs Estados Unidos

21:30/19:30 Costa Rica vs México



Lunes, 22 de marzo - Estadio Akron

18:00/16:00 Haití vs Canadá

20:30/18:30 El Salvador vs Honduras



Miércoles, 24 de marzo - Estadio Jalisco

19:00/17:00 Costa Rica vs República Dominicana

21:30/19:30 México vs Estados Unidos



Jueves, 25 de marzo - Estadio Jalisco

19:00/17:00 El Salvador vs Haití

21:30/19:30 Honduras vs Canadá



Semifinales

Domingo 28 de marzo - Estadio Jalisco

18:00/16:00 1B vs 2A

21:00/19:00 1A vs 2B



Final

Martes 30 de marzo - Estadio Akron

21:00/19:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2