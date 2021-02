Said Martínez tras ganar Premio Diez al mejor árbitro: "Somos la parte del fútbol más criticada, pero esto es lo que elegimos"  

La quinta edición de los Premios Diez reconoció la labor de los árbitros, aquellos que son considerados para muchos los más odiados en el fútbol.

Dentro de esta categoría, la votación estuvo muy pareja, pero finalmente Said Martínez alcanzó el 33 % de los votos y superó a Melvin Matamoros que logró 24%.



Otro de silbantes que estuvieron en contienda fueron: Óscar Moncada 24% y Héctor Rodríguez que se quedó con un 20%.



Al momento de recibir el galardón, Said Martínez se mostró muy feliz por el apoyo que tuvo en su categoría. "Muchas gracias primeramente a Dios por este reconocimiento y a ustedes como Diez, sin duda alguna a la vanguardia en el deporte en Honduras, el número uno en deportes. Agradecido por hacer la categoría de los árbitros que somos la parte del fútbol más criticada, pero esto es lo que elegimos cómo carrera".



Y aseguró que tienen dedicatoria especial: "Agradecido con mi familia, mi esposa que son los las personas que siempre están apoyando en esto que no es nada fácil, pero es de retos y eso nos gusta. Hay que seguir aportando al fútbol de la mejor manera posible, con menos errores y más eficiencia".





Said Martínez se tomó su el tiempo para agradecer a las personas que de una u otra manera se dieron un espacio para ingresar a su categoría y elegirlo.



"Hay que agradecerle a las personas que se tomaron el tiempo para ir a la categoría y votar por nosotros, donde competimos con otros compañeros de alto nivel en el arbitraje como: Óscar (Moncada), Melvin (Matamoros), Héctor (Rodríguez) y otros más que pudieron haber estado".



Saíd Martínez es uno de los árbitros que representará a Honduras en los Preolímpicos de Guadalajara y además, es uno de los tres hondureños capacitados en el uso del VAR.