Hijo de Nerlin Membreño en el Vida: "Sé de la grandeza de mi padre, pero quiero escribir mi propia historia"

Joel Membreño es hijo del exfutbolista y ahora entrenador del Vida, Nerlin Membreño, que busca debutar y comenzar a escribir su propia historia en la Liga Nacional de Honduras.

Actualmente tiene 19 años, juega como lateral izquierdo y su formación fue en las inferiores del Olimpia por más de siete años hasta empujar su salida al conjunto cocotero en busca de oportunidades.

Sus características de rapidez mental, técnico y juego ofensivo hace que muchos recuerden a su padre en su paso por Olimpia donde conquistó más de ocho títulos y su último pasaje en el Victoria.

Sin embargo, para Joel Membreño, cargar con la etiqueta de ser el hijo de un destacado futbolista y jugar, no es algo que le genere presión, sino al contrario deseo de tener éxito.

"Yo sé la grandeza e historia que tiene mi padre como jugador, pero estoy tranquilo y estoy para escribir mi propia historia. Soy consciente de lo que él representa como jugador, estoy para ganar lo que tenga que ganar, pero todo a través de esfuerzo y un poco de capacidad para ganar muchas más cosas o igual", dijo Joel en entrevista para DIEZ.

Y agregó: "No tengo presión, soy una persona totalmente diferente. Me gustaría lograr o superar lo que hizo, pero somos diferentes jugadores; sería un privilegio igualar o superar lo que hizo".

Sobre su pasaje en Olimpia explicó el porqué decidió dejar el cuadro blanco. "Estoy agradecido con el club, estuve casi siete años. Todo lo que aprendí fue después que pasé por la escuela del Olimpia, solo que por la falta de oportunidad, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me vine al Vida en busca de oportunidad y acelerar el proceso, pero no queda ninguna incomodidad, estoy tranquilo".

SU SUEÑO Y LA REALIDAD DE SU OPORTUNIDAD EN PORTUGAL

Esta es la segunda temporada que Joel Membreño yace en el Vida, pero hasta ahora no ha podido estrenarse en el máximo circuito.

Hasta la fecha aduce que "me siento más que preparado, siento que he tenido buenos procesos y manejo buenos conceptos, solo estoy a la espera que se me presente la oportunidad".

"Sería un logro más en mi carrera como comienzo. Está cerca y yo espero que sea lo más pronto posible, debo ser paciente para cuando llegue la oportunidad estar preparado y luego ser consistente en busca de más oportunidades", soltó.

El joven defensor hondureño aclaró el porqué no salió al fútbol portugués, tal y como lo tenía adelantado su padre a DIEZ.

"Había chance con un amigo (Charly Estrada), era la oportunidad de probar algo nuevo, pero se abrió el chance de quedarme en el Vida con el profesor Primi, así que tomé la decisión de quedarme en el Vida; ahora ya no, solo fue al inicio de la pretemporada, pero veremos qué pasa", manifestó.

Finalmente, cerró en que sus mayores deseos es que "quiero tener una carrera con mucho éxito, siempre queremos lo mejor, quedar campeón muchas veces y jugar en el extranjero. En esta carrera hay que ser paciente y jugar bien. Espero que todos los logros que tengo en mente se cumplan y hacer historia tanto en la Liga Nacional como con la selección".