Horarios y transmisión por TV de los partidos de este miércoles de la jornada tres de Liga Nacional

Se ha confirmado la jornada tres del torneo Clausura de la profesional. Se ha confirmado que en esta oportunidad, a pesar que no tiene los cuatro seleccionados, el Real España sí se enfrentará al Honduras Progreso. En la pasada fecha se escudó en el reglamento para no jugar ante Platense, equipo al que no derrota desde 2014.

Real de Minas jugará en Danlí donde ha sido su casa y enfrentará al Platense, el duelo es las 3.00 de la tarde y se verá por la señal de paga de Tigo Sports. Una hora y media más tarde, Motagua chocará en el Nacional ante Real Sociedad y va por la señal abierta de TVC.

El Vida vuelve a casa tras su empate ante Honduras Progreso la fecha pasada y recibirá a Marathón a las 5.15 pm y se podrá seguir por medio de la señal de TDTV+.

En el cierre de la fecha hay dos partidos. Real España recibirá al Honduras Progreso, equipo al que le gana en cualquier cancha. El duelo es a las 7.00 pm y así el técnico Raúl “Potro” Gutiérrez buscará su primer triunfo que le pueda dar mejores aires al nuevo proceso.

A esa misma hora en el Nacional, Olimpia se mide a Lobos UPN en el segundo encuentro que va por la televisión abierta. El bicampeón no va a querer dejar espacios pues mantiene una pelea con Motagua en el grupo de la zona centro.

JORNADA 3

3.00 pm Real de Minas vs Platense (Tigo Sports)

4.30 pm Motagua vs Real Sociedad (Televicentro)

5.15 pm Vida vs Marathón (TDTV+)

7.00 pm Real España vs H. Progreso (Tigo Sports)

7.00 pm Olimpia vs Lobos UPNFM (Televicentro)