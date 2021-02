Roberto Moreira ya visualiza el próximo clásico: "Con Olimpia estamos en una pulseada mano a mano"

Roberto Moreira sigue siendo el extranjero con más goles en la ofensiva del Motagua y el fin de semana anotó el gol del triunfo de su equipo en el clásico ante el Marathón.

El atacante paraguayo se muestro muy feliz por su logro personal, pero considera que esto va más allá de los objetivos que se han propuesto como grupo.



"Estoy muy contento en lo personal y lo grupal porque necesitábamos lograr los tres puntos para seguir ahí arriba. Esto nos mantiene y debemos seguir por este camino".



Y agregó: "Los goles aportan a nosotros como delanteros y uno tiene que tomarlo con calma, seguir creciendo con el equipo, ya que el camino más importantes es que el club vaya arriba y estamos contentos".



Curiosamente Roberto Moreira no había tenido la oportunidad de anotarle gol al Marathón en su paso por la Liga Nacional y la sequía llegó a su fin el pasado sábado.



"Uno es consciente que no le había podido marcar al Marathón, pero con tranquilidad y trabajando cada día llegó el momento juntos para ayudar al equipo y eso me pone contento".





En cuanto al nivel en el que se llega al compromiso ante la Real Sociedad. "Llegamos bien para el partido de mañana, creo que hicimos una buena pretemporada y espero que el rendimiento siga creciendo, ya nos nos acostumbramos a jugar tres partidos como el campeonato pasado y esperemos que este torneo no nos afecte lo físico. Anímicamente al grupo lo veo con el espíritu de seguir ganando".



Pese a que el clásico ante el Olimpia es el próximo domingo, el delantero de los azules dio su punto de vista de la lucha que tendrán por el liderato del grupo.



"Sabemos que en el grupo con Olimpia estamos en una pulseada mano a mano y siempre los partidos más importantes son los que vienen. Nosotros solo pensamos en el juego de mañana, sacar los tres puntos y seguramente cuando toque enfrentar al Olimpia lo haremos de la mejor manera".



Y concluyó: "Haciendo las cosas bien mañana, seguramente nos va ir bien el domingo y es importante sacar un resultado positivo. Primero hay que hacer las cosas bien mañana que es un partido clave".