Robert Lewandowski habló de un posible futuro en la MLS y sobre el canadiense Alphonso Davies

Antes de la victoria 1-4 del Bayern Munich en la Liga de Campeones sobre Lazio en los octavos de final, el delantero polaco, Robert Lewandowski, participó en una amplia entrevista con CBS Sports que abordó un par de temas que despertarán el interés de los fanáticos de la MLS.

El futbolista europeo fue consultado si seguiría los pasos de su excompañero en el cuadro alemán, Bastian Schweinsteiger, que estuvo con Chicago Fire de 2017 a 2019, y a varios de sus compatriotas polacos en un día para mudarse a la MLS.

Aunque parece demasiado pronto para empezar a pensar en el equipo de la Major League Soccer al que podría llegar, Lewandowski dejó claro que su mente sigue centrada en el Bayern Munich, por ahora.

"¿Jugar en Estados Unidos? No lo sé porque no sé qué significa para mí. Sé mucho sobre la MLS porque algunos jugadores polacos y también alemanes jugaban allí, y me hablan de la vida, pero también de la MLS y hacen cada año un paso adelante", comentó Robert.

"Significa que quieren ser mejores y no sé qué significa exactamente para mí, pero diría que estoy muy feliz de estar (en el Bayern) y no pienso en un futuro tan lejano", explicó la estrella del conjunto bávaro.

Asimismo, Lewandowski se refirió al ambiente del vestuario de su club y del joven futbolista canadiense, Alphonso Davies, a quien describió como uno de los más divertidos del equipo.

"Es muy joven pero es muy divertido y siempre es positivo. A veces, por supuesto, tengo que presionarlo porque sé que es un jugador joven, ya tiene 20 años, pero sé que tiene un potencial increíble y tiene que trabajar duro también porque tiene talento y eso no es suficiente, y él lo sabe", valoró Robert Lewandowski.