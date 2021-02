Félix Crisanto medita no jugar este torneo para recuperarse totalmente de su lesión

Félix Crisanto (30 años) no vive sus mejores días, pero es consciente que todo es un proceso. El lateral hondureño, que es agente libre luego de rescindir su contrato con Motagua, todavía no tiene club, pero es algo que no le apresura.

El jugador no acelera su vuelta al fútbol porque hay algo más importante que tiene que hacer antes de retornar; recuperarse a un 100% y volver a ser el Félix Crisanto que se miró en la Selección de Honduras y Lobos BUAP de México.

Así, el jugador surgido del Victoria de La Ceiba, podría darse un descanso obligado para recuperarse totalmente de su antigua lesión. "Ya tengo listo el diagnóstico del doctor y solo estoy esperando que me de la cita para la limpieza", dice Félix Crisanto.

Y es que el veloz futbolista aduce sentir dolores en la parte inferior de su rodilla derecha, sin embargo es algo que no es de peligro. Asegura que con la limpieza que se practicará en esa parte de su pierna los dolores desaparecerán y volverá a las canchas. Nada más necesitará una buena recuperación para volver con todo.

"Entonces, probablemente no juegue este torneo por eso. Una vez me haga la limpieza, necesitaré 15 días para volver; han habido equipos interesados, pero yo quiero volver al 100, estar bien para rendir", dice el ex Motagua.

Durante fue jugador de los azules, Félix Crisanto estuvo varias semanas de baja por el mismo problema y es por eso que el lateral derecho ha decidido operarse de ese mal. "Félix está lesionado con un problema que parece es neurológico en una rodilla", dijo en su momento Diego Vázquez, DT de Motagua.