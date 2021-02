Diego Vázquez reacciona sorprendido después del duro castigo que le impuso la Comisión de Disciplina

Previo del desarrollo de la tercera jornada de la Liga Nacional, la Comisión de Disciplina dio a conocer los castigos correspondientes de la fecha anterior donde nuevamente ha sido sancionado el técnico de Motagua, Diego Vázquez, por tercera vez consecutiva.



La Comisión de Disciplina dictaminó la inhabilitación para dirigir cuatro partidos y lo obliga a cancelar 30 mil lempiras de multa en un plazo de ocho días.

Dicho castigo es porque el DT en una entrevista brindada a Radio Cadena Voces el 27 de enero afirmó que Olimpia controla la Comisión de Disciplina a su antojo.



En declaraciones a DIEZ, el argentino ha reaccionado sorprendido. "A mi no me han citado a comparecer a nada, no me llegó citación, no especifican nada".

El timonel de los azules asegura que en ningún momento fue llamado a declarar y le gustaría saber las razones. "¿Dónde está el audio? Sería bueno que la Comisión muestre ese audio donde supuestamente doy esas declaraciones. No he hablado con los directivos todavía".



Vázquez asegura que no fue citado y eso le hace desconocer las razones del castigo.

"No me llamaron por zoom, estoy revisando el correo y nada. Me gustaría saber el audio por qué declaraciones. No entiendo sinceramente".





Luego de este duro castigo al que fue sometido,Vázquez espera hablar con los directivos del club y ver si existe la manera de apelar la sanción.



"Voy a hablar con los directivos para ver si se puede hacer la defensa o cómo es el tema, ya que esta vez no entiendo".



El timonel argentino se perdería los partidos ante Real Sociedad, Olimpia, Real de Minas y Lobos de la UPNFM. Su regreso podría ser en la fecha siete, cuando reciba a Marathón.