Zidane, muy sincero: "No hicimos un gran partido esta noche, pero lo más importante es el resultado"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, admitió que no fue el mejor partido de su equipo, este miércoles tras ganar 1-0 al Atalanta en la ida de octavos de la Champions, pero "lo más importante es el resultado".



"No hicimos un gran partido esta noche, pero lo más importante es el resultado. Marcar fuera era importante para nosotros", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Bérgamo.



"No significa nada porque hay que jugar el partido de vuelta, pero es un muy buen resultado contra un equipo del Atalanta, que, incluso con diez, defienden muy bien", consideró Zidane.



"Hoy no hemos encontrado los espacios, nos ha costado un poco", dijo el técnico merengue, que admitió que la expulsión de Remo Freuler (17), dejando al Atalanta con diez, "cambió el plan" del Real Madrid.





"Ha sido un partido totalmente diferente con la expulsión, pero sin jugar un gran encuentro, el partido nos salió bien al final", aseguró.



"Es un buen resultado, metemos un gol fuera, portería a cero, y después de esto queda un partido de vuelta", dijo Zidane, quien advirtió, no obstante, que "la eliminatoria queda abierta. Vamos a tener que hacer un gran partido de vuelta".



La victoria ayuda también a mantener alta la moral de los merengues con una quinta victoria consecutiva.



"Seguimos con lo que estamos haciendo (...) Es verdad que nos ha costado un poco hoy, pero contento con el trabajo de todos y ahora hay que seguir", concluyó.