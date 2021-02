La próxima jornada de la Liga Nacional de Honduras se juega con dos excitantes clásicos

La cuarta jornada del Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras está a la vuelta de la esquina. El torneo nacional va a pasos acelerados y por eso ya se comienza a vivir la jornada del próximo fin de semana.

De acuedo al calendario elaborado por la Liga Nacional, en esta nueva fecha se disputarán dos clásicos sumamente de alta tensión en San Pedro Sula y luego en Tegucigalpa. De hecho, la jornada comenzará con un buen agarrón de estos.

En el Yankel Rosenthal, el Marathón recibirá la visita del Real España, reeditando así el derbi sampedrano, del cual los verdolagas se han adueñado en los últimos años. Será un clásico por el honor de la hermosa San Pedro Sula. Eso el sábado a las 3:00 de la tarde.

Ese mismo día, pero en Tegucigalpa, la UPN de Salomón Nazar se enfrentará al Real de Minas, solo que a las 5:00 de la tarde, pero quince minutos después (5:15) cerrar esa jornada con el duelo CDS Vida vs Real Sociedad en La Ceiba.

La cuarta jornada se cerrará el domingo con dos juegos. A las 4:00 de la tarde en el destruido Estadio Nacional el Motagua, como home club, se medirá al Olimpia, viviendo así un clásico capitalino más del cual Pedro Troglio y su manada del león se ha acostumbrado a ganar.

A las 5:00 de la tarde y cerrando la jornada el Platense tendrá la visita del Honduras Progreso en el mítico Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

PRÓXIMA FECHA DE LIGA NACIONAL

SÁBADO 27 FEBRERO

3:00 PM | Marathón vs Real España

5:00 PM | UPN vs Real de Minas

5:15 PM | CDS Vida vs Real Sociedad



DOMINGO 28 FEBRERO

4:00 PM | Motagua vs Olimpia

5:00 PM | Platense vs Honduras Progreso