Pedro Troglio no pierde tiempo y visualiza el clásico ante Motagua: "Para nosotros es un partido para el campeonato"  

El Olimpia logró darle vuelta a un marcador adverso ante los Lobos de la UPNFM e imponerse con categoría 5-1 y el técnico de los merengues resaltó la labor de los suyos.

El estratega argentino fue sincero al asegurar que no esperaba un marcador tan abultado y el mismo fue producto del trámite del encuentro.



"Creo que hicimos un gran partido. En el primer tiempo cuando llegué al vestuario, le dije a los jugadores que más allá como fuera el resultado, yo estaba conforme porque habíamos generado muchas situaciones y no se había concretado. Sufrimos con un par de pelotas paradas, pero el trámite del partido lo pudimos dar vuelta".



Y agregó: "No es que lo imaginas todos así, el fútbol de hoy es muy difícil. Fallamos mucho en el primero tiempo y pudimos tener un partido tranquilo de entrada, pero en el segundo las situaciones las concretamos y el partido se hizo mucho más tranquilo de lo que imaginábamos".



Sobre la expulsión de Maylor Núñez y la posibilidad de utilizar a Bryan Beckeles para el clásico del próximo domingo ante el Motagua, Pedro Troglio dejó claro el estado físico del jugador.



"Creo que Bryan está poniéndose a tono en todo sentido y la intención nuestra es irlo llevando de a poco y empezar a ponerlo en período de partidos. No creo que esté para 90 minutos dentro de la cancha y lo vamos a llevar hasta el día que le toque".





Y añadió: "Somos un equipo que juega con mucha intensidad, presiona mucho y que puede generar alguna situación incómoda. Yo creo que el de hoy fue una negligencia en la primera falta, ya que estaba con la pelota en su poder Maylor y tiró el brazo para atrás. No creo que tenga mucho que ver y en el fútbol se dan mucho estas cosas, donde te echan dos o tres jugadores seguidos y después estás 20 fechas que no te expulsen uno. Eso no me preocupa".



Después de lograr una victoria tan amplia y tener a la vuelta el clásico ante el Motagua, el técnico merengue no cree que el resultado cambie la pasión que se siente previo a este tipo de duelos.



"Pienso que ganes, pierdas por cinco goles, la emoción de jugar un clásico no importa cómo venís, perdiendo, caído, eso te levanta y te tira para arriba. Nosotros estamos convencidos que este es un paso a paso, hemos ganado este y no va cambiar nada la voluntad que pongamos en el partido que viene. Tenemos la pasión de la gente de Olimpia en nuestras manos y sabemos lo que significa un clásico, pero para nosotros es un partido para el campeonato para seguir ganando".



También aseguró que: "A veces venís jugando muy bien o mal y no quiere decir que el siguiente partido lo vas a jugar bien o lo vas a hacer mal. Nosotros el otro día no le encontrábamos la vuelta al Real de Minas que se nos metió atrás y hoy a pensar que nos esperaban cercar del área contraria, generamos situaciones de gol".



Troglio fue claro que deberá valorar muy bien lo que viene haciendo el rival. "Hay que analizar en los días que quedan como está jugando el Motagua en este momento, dónde podemos lastimarlo o pueden lastimarnos y armarlo lo mejor posible".