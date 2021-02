Fernando Araújo: "Me siento impotente, en el fútbol no hay justicia y a veces uno tiene que callarse la boca"

El entrenador uruguayo del Honduras Progreso, Fernando Araújo, salió molesto por la derrota en el estadio Morazán 0-1 ante Real España luego de una infortunada acción de Rafael Agamez que marcó en propia puerta.

El DT asegura que ellos fueron superiores a los aurinegros y que no merecían esta derrota: "Lamentablemente sufrimos ese gol en contra que nos condiciona, pero nunca renunciamos al arco rival, después quedamos con diez hombre, tratamos de rearmar par ser protagonistas y creo que lo logramos y por un lapso grande pusimos al rival debajo de su arco", inició analizando.

Y agregó: "Si me decís que el resultado es justo, yo te digo que no, y si me apuras ahora que no he visto el partido con tranquilidad, yo te pregunto ¿qué jugada de peligro tuvo Real España en 90 minutos? Ninguna, fue un tiro de larga distancia de Devron García que le rebota a José Mendoza y nada más", argumentó el charrúa.

Fernando Araújo salió protestando a los árbitros porque considera le perjudicaron su trabajo.





Después Araújo mostró su malestar por las decisiones arbitrales que considera le afectaron en el juego por la expulsión de José Barreto al minuto 72 y alzó una voz de protesta.

"Entonces en esto del fútbol no hay justicia, pero me siento impotente con decisiones que hacen que el resultado no sea el más justo, pero como en el fútbol no hay justicia y a veces uno tiene que callarse la boca porque sino toman represalias cuando uno dice la verdad como le ha pasado a algunos colegas, entonces es mejor analizar y quedarme con lo bueno que hizo mi equipo".