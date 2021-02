"Potro" Gutiérrez y su primer triunfo en Honduras: "Es un partido perfecto el 1-0; metes un gol y no te hacen"

El técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez sumó su primer gane en la Liga Nacional de Honduras dirigiendo al Real España. Lo hizo con un apretado 1-0 sobre el modesto Honduras Progreso y, además, con un autogol.

Ver más: Tabla de posiciones del Clausura 2021 de la Liga de Honduras

En conferencia de prensa posterior al triunfo, el estratega mexicano valoró el mismo y lo catalogó como "perfecto", esto porque ganaron, anotaron y no recibieron ningún gol.

"Cuando empieza a llover como que hay un exceso de seguridad de no querer perder la pelota y comenzamos a tirar pelotazos. Cuando habíamos tenido buenos pasajes con la pelota", comenzó diciendo.



Raúl Gutiérrez asegura que "el partido se pudo haber solucionado antes, tuvimos ahí un par de jugadas que pudieron haber terminado en gol, me quedo con el resultado pero este equipo por lo que mostró en el primer tiempo debe de no perder esa esencia que estamos tratando de marcar".





"Hemos visto partidos donde el equipo que tiene 10 hombres por necesidad se vuelca al frente y siempre causa líos, al final tienes un hombre más y tienes que hacerlo valer, no pueden competir contra 10 y ellos siendo 9 en el terreno de juego, me quedo que el equipo contrarrestó eso, compitió y ganó", dijo sobre la superioridad numérica en la que estuvieron luego de la expulsión del uruguayo José Barreto (Honduras Progreso) al 72'.



Asimismo, pidió calma y aduce que seguirán mejorando. "Estamos pensando en que el equipo debe de seguir creciendo en detalles, estas dobles jornadas no te dan mucho margen de acodomo para el trabajo, pero me gustó el equipo, sobre todo el primer tiempo, debemos de ir alargando estos momentos de buen fútbol, para que no sean 45, vamos a sumarle 60, 70 y en ese proceso conseguir el gol, porque hemos generado y tratado de buscar el arco y conseguimos un gol pero al final es un partido perfecto el 1-0; metes un gol y no te hacen gol, para mí el marcador es muy válido".

Finalmente siguió con su discurso de que el Real España, a medida pasen los días, tendrá que ir evolucionando en su mandato. "Me parece que sí, si tu checas el partido ante Olimpia, la posesión de la pelota fue más cargada sobre nosotros, es lo que buscamos en el equipo, vamos a ir mejorando, mucha gente habla a la ligera, hay muchas cosas que hay que arreglar, es muy fácil ver las fichitas en el tablerito pero hay que hacer que los jugadores lo practiquen en el mundo real. Este equipo va a ir mejorando paulatinamente y buscar competir para meternos en la liguilla".