Sub-23 de Honduras cierra con empate amistosos ante Costa Rica previo al Preolímpico en Guadalajara

La Selección Sub-23 de Honduras empató 1-1 ante Costa Rica este jueves en su segundo duelo de preparación que se disputó a puertas cerradas en el estadio Ricardo Saprissa de cara al Preolímpico de Guadalajara 2021.

A excepción del duelo del pasado martes que se tradujo en empate (0-0), esta vez sí hubo goles que festejar para ambas escuadras.

La primera anotación del encuentro fue gracias a una intervención de Douglas Martínez en el minuto 30 del primer tiempo.

El marcador no volvió a moverse hasta la segunda mitad con el tico Yael López como protagonista para igualar el resultado (93').

De esta manera Honduras cierra sus trabajos de fogueos que dejó conclusiones positivas y la buena forma de jugadores como ya consagrados como Darixon Vuelto, Denil Maldonado o Wesly Decas y otros que buscan consolidarse.

Te puede interesar: Lo que le espera a la Sub-23 de Honduras previo a Guadalajara 2021

Futbolista como en el caso de Luis Palma, Carlos Argueta, Wisdom Quaye o el propio Joshua Canales quieren quedarse en la lista final de Miguel Falero, quien será el encargado del combinado en ausencia de Fabián Coito (se concentrará en la selección adulta).

CONCENTRACIÓN Y VIAJE

La Selección de Honduras se concentrará el próximo 08 de marzo en Siguatepeque, luego se trasladarán a México el 16 de marzo, tres días antes de su debut ante El Salvador.

CUÁNDO SE ENFRENTAN Y QUIÉNES SERÁN LOS RIVALES EN PREOLÍMPICO 2021

La selección catracha estará en el Grupo B junto a Canadá, El Salvador y Haití.

Así están definidos sus encuentros:

-HON vs Haití: 19 de marzo, 1:30 pm

-El Salvador vs HON: 22 de marzo, 4:00 pm

HON vs Canadá: 25 de marzo, 5:00 pm

¿Quiénes transmitirán?

Fox Sports (EE.UU.)

TUDN (México and EE.UU.)

One Soccer (Canadá)

Flow Sports (Caribe)

Teletica y Repretel (Costa Rica)

TCS (El Salvador)

Televicentro (Honduras)

Ver: Honduras empata ante Costa Rica con nuevas caras en amistoso previo al Preolímpico