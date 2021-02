Freuler, expulsado del Atalanta: "Lo siento mucho, pido disculpas al equipo y afición; no quiero hablar más del tema"

Remo Freuler, víctima de la polémica expulsión en la derrota del Atalanta 0-1 contra el Real Madrid por Champions League, se pronunció en sus redes sociales con un mensaje conmovedor donde pide disculpas a la afición de Bérgamo por dejarles con un jugador menos en el juego de ida.

"Poco más que decir. Lo siento mucho y quiero pedir disculpas al equipo, a la afición, a todo el Atalanta. No quiero hablar más del asunto. Seguimos vivos gracias a los compañeros que hicieron un gran partido ayer, de diez. Estoy seguro de que en Madrid haremos un gran partido", afirmó el centrocampista suizo en su cuenta de Instagram, un día después de jugar contra el Real Madrid.

El suizo de 28 años cometió infracción en la medialuna del área del Atalanta contra el madridista Benjamin Mendy que se marchaba solo de cara a portería. El árbitro central, Tobias Stieler, no dudo en mostrarle la tarjeta roja cuando señaló la falta, dejando así al conjunto italiano con un jugador menos desde el minuto 17' de la primera parte.

Gasperini explotó contra el arbitraje

Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta, se refirió con dureza a la jugada que provocó la expulsión de Freuler y atacó al arbitraje por su "falta de conocimiento"

"Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé. Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol. Si no lo entienden, que hagan otro trabajo", dijo en declaraciones a Sky Sports.



"Es imposible, no hay que ser ingenieros de la NASA para entenderlo. Lo de esta noche ha sido clarmoso", insistió.