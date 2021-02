Thierry Henry abandona el Montreal Impact por su familia: ''La separación es demasiado para mí''

El Montreal Impact confirmó este jueves que su entrenador Thierry Henry deja el cargo por motivos familiares. El francés, de 43 años, expresó que el tema de la pandemia lo tiene alejado de su familia y no puede estar más tiempo en esta situación.

Los halagos que recibió Romell Quioto de Thierry Henry

''Con gran pesar he decidido tomar esta decisión'', comenzó diciendo el galo en un comunicado. ''El año pasado ha sido extremadamente difícil para mí personalmente. Debido a la pandemia mundial, no pude ver a mis hijos. Desafortunadamente, debido a las restricciones vigentes y al hecho de que tendremos que mudarnos nuevamente a Estados Unidos. Durante varios meses, no será diferente. La separación es demasiado para mí y para mis hijos. Por lo tanto, es con mucha tristeza que debo tomar la decisión de regresar a Londres y dejar el Motreal Impact'', añadió.

''Quiero agradecer a la afición, a los jugadores y a todo el personal de este club que me han hecho sentir tan bienvenido. También me gustaría agradecer a Kevin Gilmore, Olivier Renard y, por supuesto, a Joey y a toda la familia Saputo por brindarme esta maravillosa oportunidad. Tuvimos un año imposible juntos y llegar a los playoffs con este grupo de personas es una experiencia que nunca olvidaré. Gracias a todos por estar allí en este viaje y les deseo todo el éxito en el futuro'', se despidió el técnico.

Por su parte, el director deportivo del Montreal, Olivier Renard, lamentó la marcha de Henry. ''Su partida es lamentable y prematura porque era muy prometedora, pero me informó de su deseo de volver con su familia porque la situación era y sigue siendo muy difícil para él y su familia''.

Quioto destapa cómo es su relación con Henry

''Quiero agradecerle, primero a nivel humano porque dio ejemplo a los jugadores el año pasado al estar lejos de su familia, pero también a nivel deportivo y por lo que hemos construido juntos desde su llegada. Queríamos elevar este club y vamos por buen camino. El proceso de encontrar un nuevo entrenador ya está en marcha y buscaré a alguien que esté alineado con la filosofía que hemos implementado'', explicó el directivo estadounidense.

Cabe recordar que Thierry Henry llegó al banquillo del Montreal el 14 de noviembre de 2019. En 2020, llevó al equipo a los playoffs de la MLS por primera vez desde la temporada 2016 después de un récord de ocho victorias, 13 derrotas y dos empates en una temporada regular marcada por la pandemia que incluye solo tres juegos en Stade Saputo.

Bajo su liderazgo, el equipo también había llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde fueron eliminados por el Olimpia que dirige Pedro Troglio.