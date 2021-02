Héctor Vargas denuncia por racismo al árbitro Ramírez quien lo expulsó “por argentino" y le dijo: "andate a la verg…”

Por ofensas al honor y a la deportividad, mismas que llevan tinte de racismo y xenofobia, el entrenador del Marathón, Héctor Vargas, denunció ante la Comisión de Disciplina al árbitro asistente, Cristian Ramírez, quien hizo que el juez, Armando Castro, lo echara del campo en el juego ante Motagua y recibió cuatro juegos de castigo.

Vargas, un entrenador que siempre ha sido polémico en sus declaraciones y vive con intensidad los partidos, explicó en el escrito que se siente perseguido y pidió a la Comisión de Disciplina que admitiera su denuncia.

Video. ASÍ FUE LA EXPULSIÓN DE HÉCTOR VARGAS FRENTE A MOTAGUA

“En dicho juego al minuto setenta y siete (77) fui expulsado por el señor Armando Castro, por instrucción del árbitro asistente CHRISTIAN RAMIREZ, según lo expuesto en el acta por comportamiento agresivo (Golpear las estructuras de área técnica mediante una patada). Cuando me acerque al señor Cristian Ramirez para solicitarle el porque me expulsaban si no había hecho nada contra nadie de la terna arbitral", explicó Vargas.

Luego continúa la denuncia: "Fue en ese momento en que, ante mi pregunta, el señor CHRISTIAN RAMIREZ me respondió “POR ARGENTINO, ¡ANDATE A LA VERGA!” palabras que además de obscenas, son en cualquier concepto discriminatorias y que me ofenden y agreden por ser extranjero, así como que atenta contra la dignidad humana. Seguido de esas palabras procedo a denunciarle lo acontecido a uno de los comisarios señor ÓSCAR VASQUEZ para que lo inserte en el acta desconociendo por qué no se hizo”, dice la denuncia.

Luego agrega: “Que a raíz de las palabras discriminatorias proferidas en mi contra, me descontrolé y abandone el área técnica para confrontar al asistente CHRISTIAN RAMIREZ, pidiéndole respeto. Por todo lo anterior solicito que se me llame a un careo con el señor CHRISTIAN RAMÍREZ”, denuncia Vargas.

No es la primera vez que Héctor Vargas es expulsado en los clásicos. El entrenador fue castigado con cuatro partidos de los cuales ya cumplió uno y fue frente al Vida. La Comisión de Disciplina se reunirá este viernes para determinar el procedimiento a seguir.