Maidana se marcha del Olimpia porque no tenía cupo con Troglio: "Prefiero dar un paso al costado"

Cristian Maidana, volante del Olimpia que sorpresivamente fue dado de baja, revela la razón por la que se va del equipo y prácticamente culpa al cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio de la no continuidad, pues no era tomado en cuenta.

En un extenso mensaje, Maidana se confesó: "Tristemente anuncio mi salida del Club Olimpia. Agradecido eternamente a esta afición por el cariño desde el primer día hacia mi y mi familia. Agradecido a la directiva, especialmente al señor Osman Madrid, Tato Saybe y JC por darme siempre una mano en todo, siempre a disposición. Por brindarme su entero apoyo y afecto", inicia diciendo.

Maidana no se anduvo con paños tibios y confiesa por qué deja al club donde estaba muy cómodo y contaba con el apoyo de los aficionados por su buen fútbol. "Fueron los mejores meses en mi carrera deportiva y hoy me toca irme a pesar de estar pasando una difícil situación familiar pero no tengo lugar en el equipo y aunque respeto la decisión, debo pensar en mi carrera y mi bienestar también".

El volante Cristian Maidana fue campeón con Olimpia en enero pasado tras vencer al Marathón pero no tuvo participación en el partido.

"Todo jugador necesita jugar y tener minutos en cancha. La confianza en un futbolista es fundamental para poder rendir dentro del campo. He sido profesional en todo sentido hasta los últimos días, como ahora, a pesar de lo que estoy viviendo familiarmente, no he dejado de entrenar ni de estar a disposición del cuerpo técnico dando lo mejor de mí", agregó en el mensaje.

Finalmente fue claro y agradeció el tiempo que le dieron de disfrutar su carrera, pues ya firmó contrato con el Cobresal de la primera división de Chile. "Olimpia siempre estará en nuestros corazones y ojalá la vida me vuelva a encontrar . Al no ser tenido en cuenta, prefiero dar un paso al costado para beneficio del club también".