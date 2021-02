Omar Elvir sobre su candidatura como diputado suplente: "Mi intención no es lucrarme, sino ayudar"

Primero futbolista, luego emprendedor y ahora como candidato a la suplencia de diputado. El jugador de Motagua, Omar Elvir ha sido fichado por el Partido Liberal como precandidato a diputado suplente en las próximas elecciones.

El futbolista hondureño con DIEZ sobre el porqué decidió incursionar en el mundo de la política, decisión que determina como que "nunca me visualicé" en ese mundo, sin embargo, ahora es una realidad.

Además responde a las interrogantes si dejaría el fútbol y la respuesta de su entrenador Diego Vázquez al enterarse de la noticia.

¿Por dónde pasó tu decisión?

Inclusive yo estoy sorprendido de haber aceptado. Lo hice con la intención de ayudar a las personas que se acercaron y por el movimiento de Banegas que son personas con buenas reputación en cuanto a ser honrados e íntegros; y eso es lo que él ha intentado formar, el enfoque es para una Honduras mejor, por eso decidí aceptar, porque se quiere ayudar realmente.

¿Por qué Omar Elvir?

De alguna manera, como creyentes en Dios sabemos que nada es por casualidad. La propuesta llegó a través de Irma Michell, que quien tenía de suplente no formaba un buen equipo, estuvo tuvo la posibilidad de tener otra ayuda donde ella pudiese escogerlo. Cuando a ella le tocó decidir por medio de una revelación, Dios le hizo saber que me había puesto a mí en el radar. Hablamos de su intención e iniciativa, escuché, analicé, busqué consejos y pues nos encantó el enfoque de querer ayudar y tratar de llevar esa integridad nuestra sumado a todo lo demás.

¿Qué pasó por tu mente cuando te ofrecieron el cargo?

Normalmente los jugadores se retiran temprano, en mi caso, soy un jugador activo, así que mi intención no es lucrarme, sino ayudar. Nunca me había interesado en eso, mi intención era mantenerme al margen de esto de política, pero cuando se me hizo la propuesta y soy consciente que para cambiar el país, tiene que haber gente que de verdad quiera el bien para la patria. Otros lo hacen para beneficiarse, pero este no es mi objetivo.

¿Cómo lo tomó tu familia?

Se sorprendieron, pero el apoyo siempre estará siempre y cuando uno se mantenga de manera correcta. Es lo que me agrada, que lo bueno lo hacen resaltar y que se mantengan sobre todas las cosas, cuando ven algo que no está bien nos lo hacen saber.

¿Habías sido tentado por otro partido o simpatizantes?

Mi familia siempre ha sido simpatizantes del Partido Liberal, pero sinceramente ahora votan por el mejor candidato. Yo nunca me visualicé en la política, todavía estoy sorprendido de cómo acepté.

¿Qué te han dicho en el equipo?

Se ha hablado del tema, yo hablé con Diego Vázquez y me hizo saber algunas cosas, claramente respetuoso en que la decisión era mía, la mayor interrogante es si afectará o no mi desempeño en el equipo, en buena manera o en poco he demostrado que he sido responsable en mi trabajo, he sido un jugador regular y muy leal en mi trabajo, espero seguir siendo así. De la misma manera cuando abrí el restaurante se me acercó, pero he demostrado que tenemos que ser responsable donde estemos.

¿Cómo vas a manejar el tema deportes-política?

En esa parte no tendré inconvenientes porque les dije que tengo mi trabajo, no he andado de un lado para otro, he hecho esa labor y realmente es mi esposa la que se encarga de todo, yo más que todo con mi imagen. Esperamos llegar al Congreso Nacional de una manera digna.

¿Cómo tomas este anuncio previo al clásico?

Eso da un toque extra y sé lo que se va a venir, pero es parte de humanos, hay que tomar decisión. Habrá gente en contra y a favor, pero hay que tener carácter, mi responsabilidad es Motagua y ahora solo soy un apoyo. Saldré en fotos y publicidad, pero no me desenfoco.

¿Vas a dejar tu carrera si sales electo?

No, jamás. Tengo mucho por dar en mi carrera, por eso ha sido la suplencia en beneficio de esa gente que queremos ayudar. Esperamos en Dios que todo salga bien y lo que esté al alcance, tener esa satisfacción. Quizá no podamos ayudar a todos, pero sí deben saber que estamos para ellos.

¿Cómo está la motivación para enfrentar a Olimpia?

Los clásicos siempre está a tope la motivación, el hecho de saber que es un partido trascendental, uno llega motivado. Motagua está enfocado en hacer un gran partido para estar más cerca del resultado. Hay un rival que hay que respetar, pero la mejor manera es jugando un gran partido.

¿Llegas presionados por los últimos resultados?

La presión siempre estará juguemos contra quien juguemos. En los últimos clásicos la afición se ha llevado una decepción, pero Motagua es un equipo grande que siempre estará presionado a ganar.

¿Le apuestan al liderato por el formato?

Lo que le interesa a Motagua es el funcionamiento, luego por sí solos vendrán los resultados.

¿Cómo te sientes por superar los 300 partidos en Liga Nacional?

Muy contento y bendecido, parece fácil, pero hay tantas anécdotas, alegrías, lesiones, estrés y tanto que uno ha vivido. Ahora que los pasé es una bendición tener tantos partidos en una institución, no es fácil. No solo quiero acumular partido, sino hacerlo en un máximo nivel.

