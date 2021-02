El “G7” volvió a poner en aprietos a la Liga Nacional y no hubo reprogramación de los partidos pendientes

El grupo de equipos denominado “G7” que son oposición en la Liga Nacional, no llegaron a la reunión que se convocó para ayer jueves donde se reprogramarían los partidos y dejaron clara su postura al no estar de acuerdo en decisiones que toman el presidente, Wilfredo Guzmán y el secretario Salomón Galindo.

El tema pendiente de resolverse que era la reprogramación de los juegos, Real Sociedad vs Lobos UPN que se suspendió tras el castigo a la cancha de Tocoa por la polémica del presidente y el duelo Platense vs Real España que no se llevó a cabo porque los aurinegros se ampararon en la ley, pero la misma no se llevó a cabo.

A la cita virtual solo ingresaron los representantes de Real España, Olimpia y Lobos UNP, los tres que no se alinearon al resto que han ofrecido oposición liderados por Marathón, Platense, Real de Minas, Motagua, Real Sociedad, Vida y Honduras Progreso.

Aunque se conoció que a última hora, Javier Martínez, representante del Real Sociedad, ingresó a la reunión pero esta se canceló al no haber quórum. DIEZ ha conocido que hasta dentro de dos semanas se volverán a convocar porque se tienen que reprogramar los encuentros hasta antes de terminar las vueltas del torneo.