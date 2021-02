"Chama" Córdova previo al Olimpia-Motagua: "No me asusta Muma Fernández, es un duelo que tengo que ganarlo"

El Olimpia de Pedro Troglio enfrentará a Motagua el domingo por la jornada cuatro del torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional.

Ambos equipos llegan con tres victorias (nueve puntos) previo al Clásico, el que gane este encuentro será el nuevo líder de la tabla de posiciones de su grupo.



Samuel "Chama" Córdova habló este viernes antes del partido y destacó un posible duelo con "Muma" Fernández, extremo derecho de Motagua.

LO QUE DIJO:



Un nuevo partido ante el odiado rival



"Este es un clásico que tenemos que ganar, estamos enfocados, hemos tenido una semana buena con resultados positivos y con triunfos que nos mantienen en la cima y es la forma en que debemos seguir".



Motagua, un rival diferente



"Hay esa euforia que es contra ellos que se han armado bien, tenemos cierta ventaja que estamos más compactos, pero hay que trabajar duro, el que se equivoque menos será quien saldrá victorioso".

¿Hay mucha superioridad de Olimpia con relación a los otros equipos?



"Olimpia de alguna forma es un club que ha invertido, que siempre quiere salir campeón, tenemos un gran plantel y los que han venido se sienten bien y es la ventaja sobre los demás conjuntos que no se van tantos jugadores, tenemos al mismos DT y compañeros, es la ventaja de tener un equipo sólido que cuesta que le hagan gol".



¿Llegan mejor al Clásico que Motagua y son los candidatos al tricampeonato?



"Estamos bien, sólidos, muy fuertes y ganamos los primeros partidos, estamos en los lugares de privilegio y eso nos da el aliciente de ganar el encuentro y consiguiendo la victoria ante Motagua damos un paso importante sobre los demás, el otro rival que veo es Real España que se reforzó bien y le ganamos en su casa, entonces nos da la pauta que estamos mejor".

Un posible duelo con "Muma" Fernández, refuerzo de Motagua



"Soy amigo de él, he jugado bastante al fútbol y esto ya me pasó con "Machuca" Ramírez, que decían era rápido, pero el jugador cuando tiene rodaje no va a tener problemas y yo no tengo ningún problema por eso, no me asusta "Muma" Fernández y es un mano a mano que tengo que ganarlo".



¿Crees que debes ser el titular a pesar de las rotaciones?



"Siempre estoy listo, yo le comentó al profesor (Troglio) que no tengo problema de ir al banca y que cuando me dé la oportunidad la voy a aprovechar, estoy agradecido con él por la confianza, sea o no titular. Acá me siento bien y tengo compañeros que lo hacen bien como Ever (Alvarado) el capitán y Javier Portillo.