'Muma' Fernández advierte que no le teme al Olimpia: "No importa quién juegue"

El volante de Motagua, Carlos 'Muma' Fernández se refirió este viernes al duelo ante Olimpia del próximo domingo en donde disputará su primer clásico en la Liga Nacional de Honduras.

En palabras del futbolista "he entrenado bien y el profe me confía plenamente y se me exige lo máximo. Yo trato de mostrar mi calidad, encarar y tirar buenos centros a mis compañeros".

Sobre el clásico fue claro en que "este clásico me motiva bastante, sé que es un partido importante, es el vecino. Estoy enfocado en lo que sé, no tengo que demostrarle nada a nadie, vamos a sacar tres puntos en un partido difícil porque Olimpia viene bien".

El volante respondió al 'calentón´ de Samuel Córdova en donde manifestaba que no le temía enfrentarse.

"Es un jugador que lo admiro mucho, he compartido algunas palabras con él. Yo estoy enfocado en lo mío, y no importa si juega Chama, Portillo o Ever, yo tengo que mostrar lo que tengo, tranquilo, no me voy a desesperar, sea quien sea será un buen duelo; espero que sea Chama, sería algo lindo enfrentarlo", dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, cerró en que "yo tomo las cosas con calma, soy un jugador humilde y hago las cosas con la boca callada, que el éxito haga ruido. Quiero seguir de la mejor manera, no voy a negarte que estoy feliz porque estoy en un buen momento y quiero seguir así".