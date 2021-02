Mauricio Dubón, listo para su tercera temporada en MLB: "Este año podemos sorprender y ser mejores"

El hondureño Mauricio Dubón iniciará su tercera temporada en Grandes Ligas el próximo abril tras consolidarse en los Gigantes de San Francisco con destacadas actuaciones durante el cierre de campaña en 2020.

VER: Mauricio Dubón revela a DIEZ el proposito de los Gigantes

Para este nuevo capítulo en la MLB, el beisbolista de 26 años llegará con nuevos aspectos, entre ellos su peso, el cual aumentó por decisión junto a la directiva de la bahía.

"Subí 12 libras en la temporada muerta, fue muy difícil para mí, aunque fue una decisión de que tomamos junto con la dirigencia. Mi esposa me ayudó bastante. Comía mucha comida rápida y hace mucho que no lo hago. En total consumía 4.300 calorías diarias", dijo Dubón en conferencia de prensa el viernes.

VER: Mauricio Dubón desea disputar con Honduras los Juegos Centroamericanos pero...

Aunque no alcanzaron la postemporada en la anterior campaña, Mauricio se volvió un jugador importante y sobre todo versátil para el manager Gabe Kapler, quien retó al sampedrano a mostrar sus cualidades en el jardín central a pesar de llegar a los Gigantes a mediados de 2019 como campocorto o segunda base. Para este nuevo año su posición aún no está definida, pero no es algo con que Dubón tenga inconformidad.

"No es difícil cambiar de posiciones. Trato de concentrarme bien, mientras más practico mejor me siento. Ahora acabo de hacer un jonrón de 450 pies (mayor a cualquier hit personal en 2020) y me sentí bien. Es algo que no podía hacer el año pasado, el aumento de peso está rindiendo fruto", comentó el catracho sobre su rendimiento actual.

Mauricio Dubón concretó 21 carreras junto a cuatro jonrones en la pasada campaña.

Cabe destacar que Mauricio regresó a Honduras cuando las devastaciones de los huracanes Eta e Iota ocurrieron en noviembre, donde él junto a su pareja ayudaron a los afectados con donaciones, entre otras acciones. "No quiero hablar de política, pero lamentablemente esas son las cartas que tenemos. Nos toca ayudar y estamos muy contentos de poder hacerlo", declaró.

Los duelos de pretemporada denominados como "entrenamiento de primavera" inician este domingo. Serán 48 juegos amistosos donde Dubón junto a los Gigantes de San Francisco se probarán para ver de que están hechos de cara a un nuevo campeonato en Grandes Ligas.

"Nos quedamos a un juego de los playoffs la temporada pasada. Creo que podemos ser mejores y podemos sorprender a muchos este año", confesó el hondureño.