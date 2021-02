"Chato" Padilla, el DT detrás del camino de Victoria en busca de su regreso a la Primera División

"He buscado hacer un equipo con hambre y ganas", fueron las primeras palabras del entrenador Carlos Padilla en entrevista para DIEZ sobre su nuevo rol al mando del Victoria sucedido en la tarea de regresar a la Primera División de Fútbol Hondureño.

Después de su destacado paso en el Villanueva, "Chato" tiene la tarde de comandar un equipo con una nueva estructura en La Ceiba, con signos de compromiso, responsabilidad y carácter dentro de la cancha.

Victoria compartirá el Grupo A junto a Bucanero, Santa Rosa y Tela FC, agrupación en donde no se consideran favoritos.

"Si yo empiezo a ver de menos a mis rivales, prácticamente le estoy regalando el 50 por ciento de la batalla. Los partidos será bravos para todos. Tenemos que ser respetuosos, pero hemos trabajado para ganar nuestro grupo. Acá empezamos a poner favoritos y los partidos no se han jugado", dijo Carlos Padilla en reacción a DIEZ.

Lo que sí tiene claro Padilla es que su equipo dará la pelea para retornar y que no le temen a nadie, en referencia a cómo se han preparado el resto de los clubes en cuanto al tema de fichajes.

"Sería muy irresponsable, pero no le tengo miedo a nadie -yo he peleado muchas cosas, con el respaldo de Dios-, pero también he hecho la parte humana. A nadie le voy a vender humo, me gusta prometer trabajo e igual los otros equipos se van a preparar, pero yo quiero que mi equipo trabaje convencido, eso nos tiene que acercar al éxitos, si no lo hacemos bien, nos asegura el fracaso", señaló.

Finalmente, alabó a su escuadra y restó importancia a los jugadores de renombre haciendo énfasis en el trabajo en equipo.

"Estoy contento con el plantel que tengo, no verás figuras pero sí jugadores que se querrán comer el campo. Donde nos toque nos verás sumando y ganando. Hemos tratado de trabajar en cada una de nuestras líneas con un modelo de juego estructurado. De repente no vas a ver esos jugadores de renombre, pero la mayoría han jugado en Segunda División. Soy el tipo de entrenador que no me gusta poner a mi equipo a un solo jugador, la figura después de Dios es el grupo", dijo.

El campeonato que se avecina no les dará tregua a los rivales. Victoria debutará ante Bucanero el próximo 3 de marzo, un clásico tempranero en el arranque del Clausura.